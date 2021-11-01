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Работники самарских госучреждений культуры получат "ковидные" компенсации
Работники самарских госучреждений культуры получат "ковидные" компенсации - РИА Новости, 01.11.2021
Работники самарских госучреждений культуры получат "ковидные" компенсации
Работники госучреждений культуры Самарской области получат компенсации из-за ограничений, связанных с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:30
2021-11-01T11:30
общество
самарская область
дмитрий азаров
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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САМАРА, 1 ноя - РИА Новости. Работники госучреждений культуры Самарской области получат компенсации из-за ограничений, связанных с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства региона."Работники госучреждений культуры Самарской области получат "ковидные" компенсации. Соответствующее решение в понедельник, 1 ноября, принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.Власти напомнили, что в период нерабочих дней из-за высоких темпов распространения коронавируса все учреждения культуры в Самарской области закрыты. Чтобы поддержать организации, подведомственные министерству культуры региона, и не допустить падения доходов их работников, пострадавших в период ограничений, по инициативе губернатора были приняты дополнительные меры поддержки."Уже выпущен пакет мер для поддержки предпринимателей, которые приостановили свою деятельность в период нерабочих дней и понесли потери. Они могут ими воспользоваться в полной мере. Учреждения культуры также относятся к числу наиболее пострадавших отраслей экономики. И нам крайне важно поддержать работников театров, музеев, библиотек в это непростое для всех нас время. Ведь за каждым актером театра, музейным сотрудником, библиотекарем стоит семья, которую нужно обеспечивать всем необходимым. Поэтому я принял решение о выделении дополнительных средств на компенсацию оплаты их труда. Мы в полной мере выплатим все зарплаты вне зависимости от количества выступлений и их нагрузки", - цитирует Азарова пресс-служба.Отмечается, что госучреждениям культуры Самарской области будут компенсированы расходы на зарплаты, которые они понесли, начиная с сентября, все выплаты будут произведены в текущем году.Губернатор также выразил уверенность в том, что жители региона проявят сознательность и сделают прививки от коронавируса. "Если мы сформируем общественный иммунитет, сделав вакцину, если мы будем следовать всем рекомендациям эпидемиологов, врачей – носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, – мы сможем снизить темпы распространения коронавируса. А значит появится возможность для работы всех без исключения отраслей экономики, в том числе учреждений культуры", - приводит слова Азарова пресс-служба.В период нерабочих дней в Самарской области, который начался 25 октября и продлится до 7 ноября включительно, прекратили деятельность все организации и ИП, кроме сфер, указанных в постановлении губернатора.
https://ria.ru/20211019/most-1755273929.html
https://ria.ru/20211008/azarov-1753765054.html
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общество, самарская область, дмитрий азаров, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:30 01.11.2021
 
Работники самарских госучреждений культуры получат "ковидные" компенсации

Работники госучреждений культуры Самарской области получат компенсации из-за ограничений

© РИА Новости / Алексей ФилипповСамара
Самара - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
САМАРА, 1 ноя - РИА Новости. Работники госучреждений культуры Самарской области получат компенсации из-за ограничений, связанных с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Работники госучреждений культуры Самарской области получат "ковидные" компенсации. Соответствующее решение в понедельник, 1 ноября, принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.
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Власти напомнили, что в период нерабочих дней из-за высоких темпов распространения коронавируса все учреждения культуры в Самарской области закрыты. Чтобы поддержать организации, подведомственные министерству культуры региона, и не допустить падения доходов их работников, пострадавших в период ограничений, по инициативе губернатора были приняты дополнительные меры поддержки.
"Уже выпущен пакет мер для поддержки предпринимателей, которые приостановили свою деятельность в период нерабочих дней и понесли потери. Они могут ими воспользоваться в полной мере. Учреждения культуры также относятся к числу наиболее пострадавших отраслей экономики. И нам крайне важно поддержать работников театров, музеев, библиотек в это непростое для всех нас время. Ведь за каждым актером театра, музейным сотрудником, библиотекарем стоит семья, которую нужно обеспечивать всем необходимым. Поэтому я принял решение о выделении дополнительных средств на компенсацию оплаты их труда. Мы в полной мере выплатим все зарплаты вне зависимости от количества выступлений и их нагрузки", - цитирует Азарова пресс-служба.
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Отмечается, что госучреждениям культуры Самарской области будут компенсированы расходы на зарплаты, которые они понесли, начиная с сентября, все выплаты будут произведены в текущем году.
Губернатор также выразил уверенность в том, что жители региона проявят сознательность и сделают прививки от коронавируса. "Если мы сформируем общественный иммунитет, сделав вакцину, если мы будем следовать всем рекомендациям эпидемиологов, врачей – носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, – мы сможем снизить темпы распространения коронавируса. А значит появится возможность для работы всех без исключения отраслей экономики, в том числе учреждений культуры", - приводит слова Азарова пресс-служба.
В период нерабочих дней в Самарской области, который начался 25 октября и продлится до 7 ноября включительно, прекратили деятельность все организации и ИП, кроме сфер, указанных в постановлении губернатора.
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