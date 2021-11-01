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Религия
https://ria.ru/20211101/kladbischa-1757232091.html
В РПЦ попросили о помощи на восстановление русских кладбищ в Узбекистане
В РПЦ попросили о помощи на восстановление русских кладбищ в Узбекистане - РИА Новости, 01.11.2021
В РПЦ попросили о помощи на восстановление русских кладбищ в Узбекистане
Уехавшие из Узбекистана соотечественники могли бы оказать финансовую помощь в деле восстановления и сохранения русских кладбищ в этой стране, заявил РИА Новости РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:48
2021-11-01T15:51
религия
узбекистан
ташкент
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
михаил столяров
россия
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Уехавшие из Узбекистана соотечественники могли бы оказать финансовую помощь в деле восстановления и сохранения русских кладбищ в этой стране, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы Ташкентской епархии иеромонах Михаил Столяров.По оценкам, которые приводит Столяров, в Узбекистане к моменту распада СССР проживало порядка 4,5 миллионов русскоязычных людей, а сейчас - около 650 тысяч."Мы бы хотели, что бы уехавшие из Узбекистана подключились к проекту (по восстановлению русских православных кладбищ – ред.), чтобы заботились о тех, кого они покинули. Покинувшие страну тоже должны принимать активное участие в восстановлении русских кладбищ. Мы надеемся сформировать специальный фонд, будем выстраивать работу с Россотрудничеством, которое играет одну из ключевых ролей в этом процессе", - сказал Столяров.По его словам, средства нужны, чтобы восстановить ограждения, убирать территорию, ухаживать за памятниками, нанять сторожей."В Узбекистане десятки заброшенных русских кладбищ - там в основном похоронены православные христиане. Захоронения нуждаются в восстановлении, уходе. На некоторых кладбищах нет даже забора, там выгуливают домашних животных. Многие памятники находятся в бедственном положении", - пояснил священник.Он рассказал, что в Ташкентской епархии уже не первый год действует волонтерский проект "Верните память" по восстановлению русских православных кладбищ в Узбекистане. "В Ташкентской епархии мы среди прихожан формируем команды волонтеров, они помогают привести в порядок территории кладбищ, но, к сожалению, активистов не так много. Еще мы регулярно проводим богослужения на отдаленных русских кладбищах в родительские субботы (дни особого поминовения усопших – ред.), - заключил собеседник агентства.Ранее в соцсетях появились сообщения о разрушении памятников на Боткинском кладбище - старейшем русском кладбище в Ташкенте. Многие пользователи на своих страницах обратились с призывом к властям России о придании общественному кладбищу мемориального статуса. В конце октября в пресс-службе посольства РФ в Узбекистане сообщили, что сотрудники Россотрудничества собрали необходимые данные для систематизации и сохранения около 150 памятников и захоронений на русском Боткинском кладбище в Ташкенте, представляющих культурно-историческую ценность.
https://ria.ru/20210205/uzbekistan-1596200186.html
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узбекистан, ташкент, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), михаил столяров, россия
15:48 01.11.2021 (обновлено: 15:51 01.11.2021)
 

В РПЦ попросили о помощи на восстановление русских кладбищ в Узбекистане

© Depositphotos / zazdravnaya@gmail.comВид на Ташкент, Узбекистан
Вид на Ташкент, Узбекистан - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Depositphotos / zazdravnaya@gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Уехавшие из Узбекистана соотечественники могли бы оказать финансовую помощь в деле восстановления и сохранения русских кладбищ в этой стране, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы Ташкентской епархии иеромонах Михаил Столяров.
По оценкам, которые приводит Столяров, в Узбекистане к моменту распада СССР проживало порядка 4,5 миллионов русскоязычных людей, а сейчас - около 650 тысяч.
"Мы бы хотели, что бы уехавшие из Узбекистана подключились к проекту (по восстановлению русских православных кладбищ – ред.), чтобы заботились о тех, кого они покинули. Покинувшие страну тоже должны принимать активное участие в восстановлении русских кладбищ. Мы надеемся сформировать специальный фонд, будем выстраивать работу с Россотрудничеством, которое играет одну из ключевых ролей в этом процессе", - сказал Столяров.
По его словам, средства нужны, чтобы восстановить ограждения, убирать территорию, ухаживать за памятниками, нанять сторожей.
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"В Узбекистане десятки заброшенных русских кладбищ - там в основном похоронены православные христиане. Захоронения нуждаются в восстановлении, уходе. На некоторых кладбищах нет даже забора, там выгуливают домашних животных. Многие памятники находятся в бедственном положении", - пояснил священник.
Он рассказал, что в Ташкентской епархии уже не первый год действует волонтерский проект "Верните память" по восстановлению русских православных кладбищ в Узбекистане. "В Ташкентской епархии мы среди прихожан формируем команды волонтеров, они помогают привести в порядок территории кладбищ, но, к сожалению, активистов не так много. Еще мы регулярно проводим богослужения на отдаленных русских кладбищах в родительские субботы (дни особого поминовения усопших – ред.), - заключил собеседник агентства.
Ранее в соцсетях появились сообщения о разрушении памятников на Боткинском кладбище - старейшем русском кладбище в Ташкенте. Многие пользователи на своих страницах обратились с призывом к властям России о придании общественному кладбищу мемориального статуса. В конце октября в пресс-службе посольства РФ в Узбекистане сообщили, что сотрудники Россотрудничества собрали необходимые данные для систематизации и сохранения около 150 памятников и захоронений на русском Боткинском кладбище в Ташкенте, представляющих культурно-историческую ценность.
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