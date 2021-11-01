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Киев потребовал объяснений от Грузии из-за отказа украинцам во въезде
Киев потребовал объяснений от Грузии из-за отказа украинцам во въезде - РИА Новости, 01.11.2021
Киев потребовал объяснений от Грузии из-за отказа украинцам во въезде
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в ходе встречи с послом Грузии в Киеве Георгием Закарашвили выразила... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T19:44
2021-11-01T19:44
в мире
украина
киев
грузия
верховная рада украины
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КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в ходе встречи с послом Грузии в Киеве Георгием Закарашвили выразила обеспокоенность отказами украинцам во въезде в страну, ждет объяснений от грузинских властей.Украинского журналиста Дмитрия Гордона 27 октября не пустили в Грузию, куда он прилетел взять интервью у бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Вместе с ним в страну не пустили исполнительного директора организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе Саакашвили, Марию Барабаш. Адвокат Саакашвили Евгений Грушовец 26 октября также не смог въехать в Грузию."По моей инициативе приняла чрезвычайного и полномочного посла Республики Грузия в Украине Георгия Закарашвили. Выразила обеспокоенность, что начиная с октября 2021 года в адрес посольства Украины в Грузии поступают многочисленные обращения граждан Украины относительно длительного прохождения процедуры пограничного контроля при въезде в Грузию и принудительного возвращения на территорию Украины", - написала Денисова в своем Telegram-канале в понедельник.По ее словам, Киев ждет соответствующих пояснений от грузинских властей. Посол обещал сообщить руководству Грузии о вопросах омбудсмена. Денисова также сообщила, что обсудила с послом состояние Саакашвили и призвала грузинские власти предоставить ему необходимую медицинскую помощь.
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в мире, украина, киев, грузия, верховная рада украины
19:44 01.11.2021
 
Киев потребовал объяснений от Грузии из-за отказа украинцам во въезде

Омбудсмен Денисова: Киев ждет объяснений от Грузии по отказам украинцам во въезде в страну

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в ходе встречи с послом Грузии в Киеве Георгием Закарашвили выразила обеспокоенность отказами украинцам во въезде в страну, ждет объяснений от грузинских властей.
Украинского журналиста Дмитрия Гордона 27 октября не пустили в Грузию, куда он прилетел взять интервью у бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Вместе с ним в страну не пустили исполнительного директора организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе Саакашвили, Марию Барабаш. Адвокат Саакашвили Евгений Грушовец 26 октября также не смог въехать в Грузию.
"По моей инициативе приняла чрезвычайного и полномочного посла Республики Грузия в Украине Георгия Закарашвили. Выразила обеспокоенность, что начиная с октября 2021 года в адрес посольства Украины в Грузии поступают многочисленные обращения граждан Украины относительно длительного прохождения процедуры пограничного контроля при въезде в Грузию и принудительного возвращения на территорию Украины", - написала Денисова в своем Telegram-канале в понедельник.
По ее словам, Киев ждет соответствующих пояснений от грузинских властей. Посол обещал сообщить руководству Грузии о вопросах омбудсмена. Денисова также сообщила, что обсудила с послом состояние Саакашвили и призвала грузинские власти предоставить ему необходимую медицинскую помощь.
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4 октября, 18:49
На Украине предупредили о назревающем конфликте с Грузией из-за Саакашвили
 
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