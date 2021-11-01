https://ria.ru/20211101/kiev-1757283508.html

Киев потребовал объяснений от Грузии из-за отказа украинцам во въезде

Киев потребовал объяснений от Грузии из-за отказа украинцам во въезде - РИА Новости, 01.11.2021

Киев потребовал объяснений от Грузии из-за отказа украинцам во въезде

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в ходе встречи с послом Грузии в Киеве Георгием Закарашвили выразила... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T19:44

2021-11-01T19:44

2021-11-01T19:44

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КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в ходе встречи с послом Грузии в Киеве Георгием Закарашвили выразила обеспокоенность отказами украинцам во въезде в страну, ждет объяснений от грузинских властей.Украинского журналиста Дмитрия Гордона 27 октября не пустили в Грузию, куда он прилетел взять интервью у бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Вместе с ним в страну не пустили исполнительного директора организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе Саакашвили, Марию Барабаш. Адвокат Саакашвили Евгений Грушовец 26 октября также не смог въехать в Грузию."По моей инициативе приняла чрезвычайного и полномочного посла Республики Грузия в Украине Георгия Закарашвили. Выразила обеспокоенность, что начиная с октября 2021 года в адрес посольства Украины в Грузии поступают многочисленные обращения граждан Украины относительно длительного прохождения процедуры пограничного контроля при въезде в Грузию и принудительного возвращения на территорию Украины", - написала Денисова в своем Telegram-канале в понедельник.По ее словам, Киев ждет соответствующих пояснений от грузинских властей. Посол обещал сообщить руководству Грузии о вопросах омбудсмена. Денисова также сообщила, что обсудила с послом состояние Саакашвили и призвала грузинские власти предоставить ему необходимую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20211004/konflikt-1753062205.html

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в мире, украина, киев, грузия, верховная рада украины