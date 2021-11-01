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В МИД прокомментировали инциденты с якобы применением химоружия
В МИД прокомментировали инциденты с якобы применением химоружия - РИА Новости, 01.11.2021
В МИД прокомментировали инциденты с якобы применением химоружия
Россия продолжит добиваться истины в инцидентах с якобы применением химического оружия в отношении россиян, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T21:32
2021-11-01T21:32
в мире
оон
андрей белоусов
генеральная прокуратура рф
россия
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ООН, 1 ноя – РИА Новости. Россия продолжит добиваться истины в инцидентах с якобы применением химического оружия в отношении россиян, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации в этом комитете, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.По его словам, если задачей обвинителей России является дальнейшее разрушение авторитета ОЗХО и подрыв режима химического разоружения, то они на верном пути.Он напомнил, что многочисленные официальные запросы Генпрокуратуры РФ остались без ответов."РФ сделала все возможное, чтобы установить истину в этом сложном и неоднозначном вопросе", - указал он.Он также указал на "пустые отписки представителей ФРГ, Франции и Швеции" на официальные запросы России."К сожалению, все что удалось прояснить за более чем год с момента данного инцидента, это то, что самозваные борцы с безнаказанностью могут лишь делать весьма громкие и столь же пустые коллективные заявления, назначая виновных по собственному усмотрению, игнорируя реальное положение дел, факты, простую логику", - указал Белоусов."Со своей стороны заверяем, что продолжим добиваться установления истины в этой и других ситуациях вокруг граждан РФ", - указал он.
https://ria.ru/20211005/urok-1753096655.html
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в мире, оон, андрей белоусов, генеральная прокуратура рф, россия
21:32 01.11.2021
 
В МИД прокомментировали инциденты с якобы применением химоружия

В МИД заявили о необходимости добиваться истины в инцидентах с якобы применением химоружия

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
ООН, 1 ноя – РИА Новости. Россия продолжит добиваться истины в инцидентах с якобы применением химического оружия в отношении россиян, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации в этом комитете, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.
"В очередной раз категорически отвергаем беспочвенные обвинения в адрес нашей страны в связи с ситуацией вокруг (Алексея) Навального. Повторяем, что как под копирку пустые озабоченности и призывы известной группы стран преследуют лишь одну цель - а именно: исказить истинное положение дел в ОЗХО и, как следствие, сознательно ввести в заблуждение государства-члены ООН и этой организации", - сказал Белоусов.
По его словам, если задачей обвинителей России является дальнейшее разрушение авторитета ОЗХО и подрыв режима химического разоружения, то они на верном пути.
Он напомнил, что многочисленные официальные запросы Генпрокуратуры РФ остались без ответов.
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"РФ сделала все возможное, чтобы установить истину в этом сложном и неоднозначном вопросе", - указал он.
Он также указал на "пустые отписки представителей ФРГ, Франции и Швеции" на официальные запросы России.
"К сожалению, все что удалось прояснить за более чем год с момента данного инцидента, это то, что самозваные борцы с безнаказанностью могут лишь делать весьма громкие и столь же пустые коллективные заявления, назначая виновных по собственному усмотрению, игнорируя реальное положение дел, факты, простую логику", - указал Белоусов.
"Мы еще раз призываем этих борцов за собственную безнаказанность прекратить ничем не подкрепленные обвинения в адрес добросовестных государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия и не заниматься подтасовкой фактов с целью продвижения собственных политических интересов", - заявил дипломат.
"Со своей стороны заверяем, что продолжим добиваться установления истины в этой и других ситуациях вокруг граждан РФ", - указал он.
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