https://ria.ru/20211101/khimoruzhie-1757294039.html

В МИД прокомментировали инциденты с якобы применением химоружия

В МИД прокомментировали инциденты с якобы применением химоружия - РИА Новости, 01.11.2021

В МИД прокомментировали инциденты с якобы применением химоружия

Россия продолжит добиваться истины в инцидентах с якобы применением химического оружия в отношении россиян, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T21:32

2021-11-01T21:32

2021-11-01T21:32

в мире

оон

андрей белоусов

генеральная прокуратура рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:128:2700:1647_1920x0_80_0_0_4f3dce5320458969c0cd88c3ee3379a2.jpg

ООН, 1 ноя – РИА Новости. Россия продолжит добиваться истины в инцидентах с якобы применением химического оружия в отношении россиян, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации в этом комитете, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.По его словам, если задачей обвинителей России является дальнейшее разрушение авторитета ОЗХО и подрыв режима химического разоружения, то они на верном пути.Он напомнил, что многочисленные официальные запросы Генпрокуратуры РФ остались без ответов."РФ сделала все возможное, чтобы установить истину в этом сложном и неоднозначном вопросе", - указал он.Он также указал на "пустые отписки представителей ФРГ, Франции и Швеции" на официальные запросы России."К сожалению, все что удалось прояснить за более чем год с момента данного инцидента, это то, что самозваные борцы с безнаказанностью могут лишь делать весьма громкие и столь же пустые коллективные заявления, назначая виновных по собственному усмотрению, игнорируя реальное положение дел, факты, простую логику", - указал Белоусов."Со своей стороны заверяем, что продолжим добиваться установления истины в этой и других ситуациях вокруг граждан РФ", - указал он.

https://ria.ru/20211005/urok-1753096655.html

https://ria.ru/20210820/sanktsii-1746552803.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, андрей белоусов, генеральная прокуратура рф, россия