https://ria.ru/20211101/khimoruzhie-1757294039.html
В МИД прокомментировали инциденты с якобы применением химоружия
В МИД прокомментировали инциденты с якобы применением химоружия - РИА Новости, 01.11.2021
В МИД прокомментировали инциденты с якобы применением химоружия
Россия продолжит добиваться истины в инцидентах с якобы применением химического оружия в отношении россиян, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T21:32
2021-11-01T21:32
2021-11-01T21:32
в мире
оон
андрей белоусов
генеральная прокуратура рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:128:2700:1647_1920x0_80_0_0_4f3dce5320458969c0cd88c3ee3379a2.jpg
ООН, 1 ноя – РИА Новости. Россия продолжит добиваться истины в инцидентах с якобы применением химического оружия в отношении россиян, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации в этом комитете, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.По его словам, если задачей обвинителей России является дальнейшее разрушение авторитета ОЗХО и подрыв режима химического разоружения, то они на верном пути.Он напомнил, что многочисленные официальные запросы Генпрокуратуры РФ остались без ответов."РФ сделала все возможное, чтобы установить истину в этом сложном и неоднозначном вопросе", - указал он.Он также указал на "пустые отписки представителей ФРГ, Франции и Швеции" на официальные запросы России."К сожалению, все что удалось прояснить за более чем год с момента данного инцидента, это то, что самозваные борцы с безнаказанностью могут лишь делать весьма громкие и столь же пустые коллективные заявления, назначая виновных по собственному усмотрению, игнорируя реальное положение дел, факты, простую логику", - указал Белоусов."Со своей стороны заверяем, что продолжим добиваться установления истины в этой и других ситуациях вокруг граждан РФ", - указал он.
https://ria.ru/20211005/urok-1753096655.html
https://ria.ru/20210820/sanktsii-1746552803.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:226:2430:2048_1920x0_80_0_0_aa15d75f7c7c3a9ec8e58dc3d043ab6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, андрей белоусов, генеральная прокуратура рф, россия
В МИД прокомментировали инциденты с якобы применением химоружия
В МИД заявили о необходимости добиваться истины в инцидентах с якобы применением химоружия
ООН, 1 ноя – РИА Новости. Россия
продолжит добиваться истины в инцидентах с якобы применением химического оружия в отношении россиян, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН
замглавы российской делегации в этом комитете, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов
.
"В очередной раз категорически отвергаем беспочвенные обвинения в адрес нашей страны в связи с ситуацией вокруг (Алексея) Навального. Повторяем, что как под копирку пустые озабоченности и призывы известной группы стран преследуют лишь одну цель - а именно: исказить истинное положение дел в ОЗХО и, как следствие, сознательно ввести в заблуждение государства-члены ООН и этой организации", - сказал Белоусов.
По его словам, если задачей обвинителей России является дальнейшее разрушение авторитета ОЗХО и подрыв режима химического разоружения, то они на верном пути.
Он напомнил, что многочисленные официальные запросы Генпрокуратуры
РФ остались без ответов.
"РФ сделала все возможное, чтобы установить истину в этом сложном и неоднозначном вопросе", - указал он.
Он также указал на "пустые отписки представителей ФРГ
, Франции
и Швеции
" на официальные запросы России.
"К сожалению, все что удалось прояснить за более чем год с момента данного инцидента, это то, что самозваные борцы с безнаказанностью могут лишь делать весьма громкие и столь же пустые коллективные заявления, назначая виновных по собственному усмотрению, игнорируя реальное положение дел, факты, простую логику", - указал Белоусов.
"Мы еще раз призываем этих борцов за собственную безнаказанность прекратить ничем не подкрепленные обвинения в адрес добросовестных государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия и не заниматься подтасовкой фактов с целью продвижения собственных политических интересов", - заявил дипломат.
"Со своей стороны заверяем, что продолжим добиваться установления истины в этой и других ситуациях вокруг граждан РФ", - указал он.