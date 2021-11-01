https://ria.ru/20211101/khabarovsk-1757159321.html

В Хабаровском крае допустили введение QR-кодов в вузах и автобусах

В Хабаровском крае допустили введение QR-кодов в вузах и автобусах - РИА Новости, 01.11.2021

В Хабаровском крае допустили введение QR-кодов в вузах и автобусах

QR-коды введут в вузах и общественном транспорте при ухудшении ситуации с коронавирусом в Хабаровском крае, заявил зампред правительства региона по соцвопросам... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T10:50

2021-11-01T10:50

2021-11-01T10:50

распространение коронавируса

общество

советско-гаванский район

амурск

хабаровск

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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ХАБАРОВСК, 1 ноя - РИА Новости. QR-коды введут в вузах и общественном транспорте при ухудшении ситуации с коронавирусом в Хабаровском крае, заявил зампред правительства региона по соцвопросам Евгений Никонов.Никонов отправился с трехдневной рабочей поездкой в Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Бикин и Вяземский. В области внимания - ковидные клиники. В понедельник зампред провел брифинг для журналистов. Один из вопросов касался введения QR-кодов для студентов. С 15 ноября проходить на территорию вузов и институтов края предлагается по этой системе. Об этом объявило руководство некоторых учреждений, уточнили журналисты Комсомольска-на-Амуре."На территории края находится 16 федеральных вузов и политика, осуществляемая на их территории, определяется учредителями этих вузов... и они правомочны такие решения принимать. Мы такой вариант пока не рассматривали, но при ухудшении ситуации он вполне возможен... Если мы к 20 ноября не видим динамики никакой, у нас идет продолжение роста и все остальное, понятно, что QR-коды будут вводиться уже практически по многим учреждениям и по многим направлениям. И не исключаю ситуацию, что через какое-то время будут появляться коды и на транспорте. Мы никого не запугиваем, мы просто заранее предупреждаем", - ответил Никонов.Он акцентировал внимание на том, что "если мы сейчас не займемся серьезно вакцинацией, то локдаун неизбежен". Никонов отметил, что в Хабаровском крае к 1 декабря должно быть привито от коронавируса 80% взрослого населения. Сейчас этот показатель, по его данным, составляет 49,1%. "В лидерах: Аяно-Майский район - 89,1%. В Хабаровске - 52,7%. Наихудшая ситуация: в Советско-Гаванском районе - 30,3%", - проинформировал зампред.Введение ограничений повлияло на желание жителей региона сделать прививку от ковида, но темпы вакцинации все равно не достаточны, считает зампред."Я считаю, что уровень вакцинации на уровне 2-2,5 тысячи человек в сутки, при том, что у нас развернуты мощности для того, чтобы делать вакцинацию на уровне 7-8 тысяч человек ежедневно, не достаточен... Есть соображения, что в ближайшее время вакцинация коснется и подростков, и у нас возможности достижения показателей в 80% они будут более широкие", - сказал Никонов.Он добавил, что если бы люди были более сознательными и ежедневно прививались бы порядка 6-7 тысяч жителей, то "мы бы с вами за два месяца всю историю практически бы закрыли. А с теми темпами, которые у нас есть, мы выйдем на показатели только к середине 2022 года. Это же просто недопустимо. У нас просто будут люди умирать", - заключил он.По последним данным, COVID-19 в регионе за период пандемии заразились более 94 тысяч человек (+425 случаев за последние сутки), умерли - 908. Полный курс вакцинации прошли более 353 тысяч жителей края, при населении региона в 1,3 миллиона.

https://ria.ru/20211029/qr-kod-1756849259.html

https://ria.ru/20211029/qr-kod-1756797750.html

https://ria.ru/20211028/krym-1756719380.html

советско-гаванский район

амурск

хабаровск

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общество, советско-гаванский район, амурск, хабаровск, здоровье - общество, коронавирус covid-19