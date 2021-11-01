https://ria.ru/20211101/izrail-1757212328.html

В Израиле задержали жителя Газы по подозрению в подготовке атак

В Израиле задержали жителя Газы по подозрению в подготовке атак - РИА Новости, 01.11.2021

В Израиле задержали жителя Газы по подозрению в подготовке атак

Житель сектора Газа, проникнувший на территорию Израиля под предлогом помощи больной матери, задержан по подозрению в совершении поджогов, а также подготовке... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:37

2021-11-01T14:37

2021-11-01T15:12

в мире

израиль

западный берег реки иордан

шабак

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Житель сектора Газа, проникнувший на территорию Израиля под предлогом помощи больной матери, задержан по подозрению в совершении поджогов, а также подготовке похищений и атак с применением взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, следует из заявления Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК)."29-летний Салиман Касаб, житель Хан-Юниса, находившийся в Израиле нелегально, был задержан 12 октября 2021 года в ходе совместной операции ШАБАК и полиции Израиля. Касаб прибыл в Израиль в январе 2020 года по гуманитарному разрешению, чтобы сопровождать свою мать, которая проходила лечение в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега реки Иордан) от тяжелой болезни. По завершении лечения Касаб воспользовался разрешением и остался в Израиле нелегально", - говорится в сообщении.В ходе расследования было установлено, что Касаб в сентябре и октябре совершил в Рамле поджоги автобусов и "суккот" - шалашей, в которых евреи проводят праздник Суккот.Кроме того, он сотрудничал с "Бригадами мучеников аль-Акса" и работал над подготовкой серьёзных атак - похищений людей и атак с применением взрывчатых веществ и огнестрельного оружия.Касаб должен был получить оружие для этих целей, до момента задержания он получил только денежные средства.

https://ria.ru/20211030/izrail-1757045429.html

израиль

западный берег реки иордан

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в мире, израиль, западный берег реки иордан, шабак