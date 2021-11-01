14:37 01.11.2021 (обновлено: 15:12 01.11.2021)
В Израиле задержали жителя Газы по подозрению в подготовке атак
В Израиле задержали нелегала из сектора Газа по подозрению в совершении поджогов
© AP Photo / Adel HanaВооруженный палестинец стоит рядом с ракетными установками в Газе
© AP Photo / Adel Hana
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Житель сектора Газа, проникнувший на территорию Израиля под предлогом помощи больной матери, задержан по подозрению в совершении поджогов, а также подготовке похищений и атак с применением взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, следует из заявления Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК).
"29-летний Салиман Касаб, житель Хан-Юниса, находившийся в Израиле нелегально, был задержан 12 октября 2021 года в ходе совместной операции ШАБАК и полиции Израиля. Касаб прибыл в Израиль в январе 2020 года по гуманитарному разрешению, чтобы сопровождать свою мать, которая проходила лечение в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега реки Иордан) от тяжелой болезни. По завершении лечения Касаб воспользовался разрешением и остался в Израиле нелегально", - говорится в сообщении.
В ходе расследования было установлено, что Касаб в сентябре и октябре совершил в Рамле поджоги автобусов и "суккот" - шалашей, в которых евреи проводят праздник Суккот.
Кроме того, он сотрудничал с "Бригадами мучеников аль-Акса" и работал над подготовкой серьёзных атак - похищений людей и атак с применением взрывчатых веществ и огнестрельного оружия.
Касаб должен был получить оружие для этих целей, до момента задержания он получил только денежные средства.
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