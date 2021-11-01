Иран ответил на заявления Запада о возобновлении переговоров по СВПД
МИД Ирана: ядерному оружию нет места в оборонной доктрине страны
© Фото : United States Department of EnergyОблако, образовавшееся после взрыва "Кастл Браво". 1 марта 1954
В воскресенье лидеры США, Великобритании, Франции и Германии обсудили на полях саммита G20 в Риме способы побудить Иран вернуться к переговорам по СВПД в Вене, а также предотвратить появление ядерного оружия у Ирана.
"Иран неоднократно делал заявления, что согласно указу Верховного лидера, не будет стремиться к созданию ядерного оружия и, кроме того, это такому виду оружия нет места в оборонной доктрине Исламской Республики", - приводит агентство Fars слова Хатибзаде.
Он также отметил, что переживания лидеров европейской тройки и США по поводу появления у Ирана ядерного оружия – не более чем пропаганда.
"Нынешняя ситуация является результатом безответственности и несоблюдения обязательств, взятых на себя правительствами, сделавшими это заявление, нарушение резолюции 2231 СБ ООН властями США, а также бездействие европейских сторон в выполнении своих обязательств, именно все это привело к нынешней ситуации", - напомнил официальный представитель иранского МИД.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. -0-
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