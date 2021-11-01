Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211101/iran-1757204928.html
Иран ответил на заявления Запада о возобновлении переговоров по СВПД
Иран ответил на заявления Запада о возобновлении переговоров по СВПД - РИА Новости, 01.11.2021
Иран ответил на заявления Запада о возобновлении переговоров по СВПД
Иран не пытается создать ядерное оружие, ему нет места в его оборонной доктрине Исламской республики, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:07
2021-11-01T14:07
в мире
тегеран (город)
большая двадцатка
мид ирана
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565074194_0:63:1600:963_1920x0_80_0_0_b03bbdae86a0e79d7725eaec01ee2548.jpg
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Иран не пытается создать ядерное оружие, ему нет места в его оборонной доктрине Исламской республики, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ответ на заявление США и европейской тройки на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме.В воскресенье лидеры США, Великобритании, Франции и Германии обсудили на полях саммита G20 в Риме способы побудить Иран вернуться к переговорам по СВПД в Вене, а также предотвратить появление ядерного оружия у Ирана.Он также отметил, что переживания лидеров европейской тройки и США по поводу появления у Ирана ядерного оружия – не более чем пропаганда.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. -0-
https://ria.ru/20211031/svpd-1757129369.html
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565074194_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_3d7d39228c75423f32a79e001540541f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, тегеран (город), большая двадцатка, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
14:07 01.11.2021
 
Иран ответил на заявления Запада о возобновлении переговоров по СВПД

МИД Ирана: ядерному оружию нет места в оборонной доктрине страны

© Фото : United States Department of EnergyОблако, образовавшееся после взрыва "Кастл Браво". 1 марта 1954
Облако, образовавшееся после взрыва Кастл Браво. 1 марта 1954 - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Фото : United States Department of Energy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Иран не пытается создать ядерное оружие, ему нет места в его оборонной доктрине Исламской республики, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ответ на заявление США и европейской тройки на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме.
В воскресенье лидеры США, Великобритании, Франции и Германии обсудили на полях саммита G20 в Риме способы побудить Иран вернуться к переговорам по СВПД в Вене, а также предотвратить появление ядерного оружия у Ирана.
"Иран неоднократно делал заявления, что согласно указу Верховного лидера, не будет стремиться к созданию ядерного оружия и, кроме того, это такому виду оружия нет места в оборонной доктрине Исламской Республики", - приводит агентство Fars слова Хатибзаде.
Он также отметил, что переживания лидеров европейской тройки и США по поводу появления у Ирана ядерного оружия – не более чем пропаганда.
"Нынешняя ситуация является результатом безответственности и несоблюдения обязательств, взятых на себя правительствами, сделавшими это заявление, нарушение резолюции 2231 СБ ООН властями США, а также бездействие европейских сторон в выполнении своих обязательств, именно все это привело к нынешней ситуации", - напомнил официальный представитель иранского МИД.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. -0-
Президент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 23:01
Байден прокомментировал будущее СВПД
 
В миреТегеран (город)Большая двадцаткаМИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себя
04:05Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток
04:05Диетолог рассказал, кому нельзя есть картофель
03:47В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
03:42Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
03:36Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
03:33В работе Instagram произошел сбой
03:28Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
03:23В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
03:21В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов
03:15Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
03:15Назван продукт для восполнения дефицита железа в организме
03:11Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
03:09"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
03:02В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"
02:28На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
02:25Врач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печень
02:15Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
02:15Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин
02:04Welt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе
Лента новостейМолния
Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себяИностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во ВладивостокДиетолог рассказал, кому нельзя есть картофельВ России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границВильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей РоссииВ работе Instagram произошел сбойИсторик назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросовЮрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во двореНазван продукт для восполнения дефицита железа в организмеВрач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла ЗеленскогоВ США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в МосквуВрач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печеньФинансист объяснил, что делать с просроченной банковской картойАвтоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шинWelt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе