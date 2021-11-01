https://ria.ru/20211101/iran-1757204928.html

Иран ответил на заявления Запада о возобновлении переговоров по СВПД

Иран ответил на заявления Запада о возобновлении переговоров по СВПД - РИА Новости, 01.11.2021

Иран ответил на заявления Запада о возобновлении переговоров по СВПД

Иран не пытается создать ядерное оружие, ему нет места в его оборонной доктрине Исламской республики, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:07

2021-11-01T14:07

2021-11-01T14:07

в мире

тегеран (город)

большая двадцатка

мид ирана

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Иран не пытается создать ядерное оружие, ему нет места в его оборонной доктрине Исламской республики, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ответ на заявление США и европейской тройки на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме.В воскресенье лидеры США, Великобритании, Франции и Германии обсудили на полях саммита G20 в Риме способы побудить Иран вернуться к переговорам по СВПД в Вене, а также предотвратить появление ядерного оружия у Ирана.Он также отметил, что переживания лидеров европейской тройки и США по поводу появления у Ирана ядерного оружия – не более чем пропаганда.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. -0-

https://ria.ru/20211031/svpd-1757129369.html

тегеран (город)

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в мире, тегеран (город), большая двадцатка, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)