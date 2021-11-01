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Одному из старейших предприятий Москвы – ГБУ "Гормост" – исполнилось 86 лет
Одному из старейших предприятий Москвы – ГБУ "Гормост" – исполнилось 86 лет - РИА Новости, 10.11.2021
Одному из старейших предприятий Москвы – ГБУ "Гормост" – исполнилось 86 лет
Одному из старейших предприятий городского хозяйства Москвы – ГБУ "Гормост" – исполнилось 86 лет, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-01T14:13
2021-11-01T14:13
2021-11-10T18:14
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Одному из старейших предприятий городского хозяйства Москвы – ГБУ "Гормост" – исполнилось 86 лет, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Одно из старейших предприятий городского хозяйства столицы – ГБУ "Гормост" – отмечает 86-летие. Созданное в 30-е годы XX века как трест по строительству мостов и набережных, сегодня учреждение выполняет работу по содержанию более двух тысяч важнейших объектов инженерной инфраструктуры Москвы", - говорится в сообщении.Отмечается, что пятитысячный коллектив учреждения следит за чистотой столичных набережных, причалов и памятников, поддерживает исправную работу фонтанов и систем жизнеобеспечения транспортных тоннелей, проводит капитальный и текущий ремонт дорожно-мостовых сооружений."За последние годы: отреставрировали и полностью обновили инженерные системы фонтанов "Золотой колос", "Дружба народов", "Каменный цветок" и главной аллеи ВДНХ, фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе; капитально отремонтировали и подготовили к навигации 17 исторических причалов Северного речного вокзала, дно углубили, привели в порядок подпорные стенки и лестничные сходы, устроили систему электроснабжения судов от береговой линии и проложили трубопровод для их водоснабжения; капитально отремонтировали объекты культурного наследия и одни из главных транспортных артерий столицы – Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты", - говорится в сообщении.Уточняется, что в этом году капитальный и текущий ремонт проходит на порядка 30 дорожно-мостовых сооружениях столицы.
https://ria.ru/20211102/remont-1757335724.html
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общество, москва, городское хозяйство москвы, северный речной вокзал