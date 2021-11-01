https://ria.ru/20211101/gelendzhik-1757291555.html

Глава Геленджика пообещал не трогать зоны индивидуальной жилой застройки

Глава Геленджика пообещал не трогать зоны индивидуальной жилой застройки - РИА Новости, 01.11.2021

Глава Геленджика пообещал не трогать зоны индивидуальной жилой застройки

Глава Геленджика Алексей Богодистов после массовых недовольств местных жителей проектом нового генплана города-курорта пообещал не трогать зоны индивидуальной... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T20:57

2021-11-01T20:57

2021-11-01T21:02

краснодарский край

геленджик

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

жилье

россия

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КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Глава Геленджика Алексей Богодистов после массовых недовольств местных жителей проектом нового генплана города-курорта пообещал не трогать зоны индивидуальной жилой застройки и не менять виды соответствующих функциональных зон.С конца октября в Геленджике проходят публичные слушание по проекту нового генплана города. В соцсетях, мессенджерах и каналах в YouTube регулярно появляются видео, на которых местные жители выступают резко против изменений. Люди выражают обеспокоенность изменением функциональных зон, которое, по их мнению, ставит под угрозу существование их домов, возможность их дальнейшей реконструкции. Кроме того, местные жители поставили перед властями вопросы об ограничениях, установленных на их участки, которые они увидели в выписках из реестра недвижимости. На видео в сети некоторые из местных жителей высказывали предположения, что тем самым искусственно создаются условия для обрушения кадастровой стоимости участков с целью их последующего принудительного выкупа для муниципальных нужд по заниженным ценам. Мэр курорта Алексей Богодистов поручил подготовить варианты решения острых вопрос и обещал в понедельник озвучить часть корректировок."Большинство вопросов связаны с изменением функционального зонирования в проекте генерального плана. Дома людей оказались не в зоне ИЖС. Моя позиция такая - там, где затронуты интересы наших жителей, максимально сохраним зоны в первоначальном виде. Губернатор поддерживает данное решение, не может быть принят генеральный план развития города без учета мнения людей. Повторюсь, зоны ИЖС в большинстве случаев останутся со своим прежним назначением", - написал Богодистов в своем Telegram-канале.Также Богодистов дал разъяснения по поводу обременений, информация о которых отражена в реестре недвижимости, отметив, что они никак не связаны с разработкой проекта нового генерального плана и деятельностью администрации."Сделали официальный запрос... В письме Росреестра говорится о том, что применение пункта 56.1 (Земельного кодекса РФ, ограничения прав на землю в связи с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд - ред.) это техническая ошибка в электронной системе Росреестра, которая в ближайшее время будет устранена", - подчеркнул Богодистов.При этом он уточнил, что часть ограничений связана с тем, что некоторые дома и участки попали в зону подтопления, администрация запросила по этому вопросу Кубанское бассейновое водное управление - там ответили, что в зонах подтопления могу располагаться дома в случае инженерной защищенности объектов в соответствии с законом."Хочу подчеркнуть, что генеральный план не утвержден. До 16 ноября будет идти процесс обсуждения проекта, который нам предлагает проектный институт. После этого в срок до 1 декабря комиссия по подготовке правил землепользования направит итоги слушаний в проектный институт для доработки. Проектный институт должен внести изменения до 25 декабря. Итог мы еще раз обсудим с жителями. А потом будем говорить об утверждении документа", - заключил Богодистов.

https://ria.ru/20210929/nefteprodukty-1752307420.html

https://ria.ru/20211028/gelendzhik-1756698430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, геленджик, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), жилье, россия