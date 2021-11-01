14:20 01.11.2021 (обновлено: 14:58 01.11.2021)
"Газпром" на треть сократил транзит газа через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон заявил о снижении на треть транзита российского газа
КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. "Газпром" сократил транзит газа через Украину еще на треть, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился — до 57 миллионов кубометров в сутки", — написал он в Facebook.
По словам Макогона, с 1 октября прокачка упала до 86 миллионов кубометров в сутки, хотя "Газпром" платит за мощность в 109 миллионов кубов. При таких объемах транспортировки российская компания к концу мая недопоставит в Евросоюз около пяти миллиардов кубометров, считает глава "Оператора ГТС Украины".
Контракт, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года, предусматривает транзит через территорию Украины по 40 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение четырех лет: с 2021 по 2024. При этом действует правило "Качай или плати": "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.
Украина настаивает на том, чтобы Россия увеличила объемы поставок. Как пояснял Макогон, общая мощность украинской ГТС — 146 миллиардов кубометров, но 100 миллиардов из них практически не используются. Кроме того, Украина уже лишилась части транзита, потому что Венгрия по новому контракту с Россией с октября получает газ по "Турецкому потоку". Если транзит вообще прекратится, то ГТС придется оптимизировать, сохранив только ту часть, что обеспечивает внутренний рынок.
В Москве же не раз заявляли, что готовы продлить транзитный договор, если это будет экономически целесообразно.
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