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"Газпром" на треть сократил транзит газа через Украину
"Газпром" на треть сократил транзит газа через Украину - РИА Новости, 01.11.2021
"Газпром" на треть сократил транзит газа через Украину
"Газпром" сократил транзит газа через Украину еще на треть, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:20
2021-11-01T14:58
экономика
украина
газпром
оператор гтс украины
сергей макогон
россия
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КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. "Газпром" сократил транзит газа через Украину еще на треть, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон."С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился — до 57 миллионов кубометров в сутки", — написал он в Facebook.По словам Макогона, с 1 октября прокачка упала до 86 миллионов кубометров в сутки, хотя "Газпром" платит за мощность в 109 миллионов кубов. При таких объемах транспортировки российская компания к концу мая недопоставит в Евросоюз около пяти миллиардов кубометров, считает глава "Оператора ГТС Украины".Контракт, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года, предусматривает транзит через территорию Украины по 40 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение четырех лет: с 2021 по 2024. При этом действует правило "Качай или плати": "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.Украина настаивает на том, чтобы Россия увеличила объемы поставок. Как пояснял Макогон, общая мощность украинской ГТС — 146 миллиардов кубометров, но 100 миллиардов из них практически не используются. Кроме того, Украина уже лишилась части транзита, потому что Венгрия по новому контракту с Россией с октября получает газ по "Турецкому потоку". Если транзит вообще прекратится, то ГТС придется оптимизировать, сохранив только ту часть, что обеспечивает внутренний рынок.В Москве же не раз заявляли, что готовы продлить транзитный договор, если это будет экономически целесообразно.
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экономика, украина, газпром, оператор гтс украины, сергей макогон, россия
14:20 01.11.2021 (обновлено: 14:58 01.11.2021)
 
"Газпром" на треть сократил транзит газа через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон заявил о снижении на треть транзита российского газа

© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция ОАО "Газпром"
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. "Газпром" сократил транзит газа через Украину еще на треть, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился — до 57 миллионов кубометров в сутки", — написал он в Facebook.
По словам Макогона, с 1 октября прокачка упала до 86 миллионов кубометров в сутки, хотя "Газпром" платит за мощность в 109 миллионов кубов. При таких объемах транспортировки российская компания к концу мая недопоставит в Евросоюз около пяти миллиардов кубометров, считает глава "Оператора ГТС Украины".
Контракт, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года, предусматривает транзит через территорию Украины по 40 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение четырех лет: с 2021 по 2024. При этом действует правило "Качай или плати": "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.
Украина настаивает на том, чтобы Россия увеличила объемы поставок. Как пояснял Макогон, общая мощность украинской ГТС — 146 миллиардов кубометров, но 100 миллиардов из них практически не используются. Кроме того, Украина уже лишилась части транзита, потому что Венгрия по новому контракту с Россией с октября получает газ по "Турецкому потоку". Если транзит вообще прекратится, то ГТС придется оптимизировать, сохранив только ту часть, что обеспечивает внутренний рынок.
В Москве же не раз заявляли, что готовы продлить транзитный договор, если это будет экономически целесообразно.
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ЭкономикаУкраинаГазпромОператор ГТС УкраиныСергей МакогонРоссия
 
 
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