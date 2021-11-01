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В Молдавии остались довольны газовым соглашением с Россией
В Молдавии остались довольны газовым соглашением с Россией - РИА Новости, 01.11.2021
В Молдавии остались довольны газовым соглашением с Россией
Молдавия осталась довольна газовым контрактом с Россией, заявила президент республики Майя Санду. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T09:24
2021-11-01T10:33
экономика
молдавия
газпром
майя санду
молдовагаз
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Молдавия осталась довольна газовым контрактом с Россией, заявила президент республики Майя Санду.Самым серьезным вопросом переговоров она назвала цену на газ, а другим важным пунктом — долги молдавской стороны. "По поводу долгов принято решение, что будет аудит и после него продолжится разговор про реструктуризацию долгов "Молдовагаза" перед "Газпромом", — добавила Санду."Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении нового контракта на поставку природного газа еще прошлым летом, однако обсуждение затянулось. До 1 октября Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году. Цены на газ, согласно контракту, формировались в зависимости от цен нефти на мировых рынках.Главными препятствиями для достижения нового соглашения стали разногласия сторон по поводу справедливой цены, которой в новом контракте хотела добиться Молдавия, и задолженности молдавских потребителей за предыдущие поставки, которую хочет вернуть "Газпром". По оценке компании, долги за газ с учетом просрочки достигли 709 миллионов долларов.В итоге "Газпром" и "Молдовагаз" 30 сентября подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку российского газа потребителям Молдавии. Цена поставок при этом выросла с 200 долларов за тысячу кубометров до 790 долларов в соответствии рыночным условиям."Молдовагаз" 6 октября сообщил, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Затем, 22 октября, парламент ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, и республика начала проводить тендеры на газ альтернативных поставщиков. Все это время Молдавия продолжала переговоры с "Газпромом", находясь на грани полного прекращения экспорта газа из России с ноября."Газпром" и "Молдовагаз" достигли соглашения 29 октября, подписав контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. Как заявила российская компания, стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, а условия продления соглашения являются взаимовыгодными.В свою очередь, министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии сообщило, что в новом контракте будет использоваться формула, предложенная молдавской стороной. А вице-премьер Молдавии Андрей Спыну днем позже заявил, что стоимость газа в ноябре для республики составит примерно 450 долларов за тысячу кубометров газа, и что стороны также договорились о проведении в 2022 году аудита долга за газ, накопленного "Молдовагазом".
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экономика, молдавия, газпром, майя санду, молдовагаз, россия
09:24 01.11.2021 (обновлено: 10:33 01.11.2021)
 
В Молдавии остались довольны газовым соглашением с Россией

Президент Молдавии Санду: в республике довольны контрактом с "Газпромом"

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Михай Карауш
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Молдавия осталась довольна газовым контрактом с Россией, заявила президент республики Майя Санду.

"Да, мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан", — сказала она в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о том, довольна ли молдавская сторона контрактом с "Газпромом".

Самым серьезным вопросом переговоров она назвала цену на газ, а другим важным пунктом — долги молдавской стороны. "По поводу долгов принято решение, что будет аудит и после него продолжится разговор про реструктуризацию долгов "Молдовагаза" перед "Газпромом", — добавила Санду.
"Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении нового контракта на поставку природного газа еще прошлым летом, однако обсуждение затянулось. До 1 октября Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году. Цены на газ, согласно контракту, формировались в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
Главными препятствиями для достижения нового соглашения стали разногласия сторон по поводу справедливой цены, которой в новом контракте хотела добиться Молдавия, и задолженности молдавских потребителей за предыдущие поставки, которую хочет вернуть "Газпром". По оценке компании, долги за газ с учетом просрочки достигли 709 миллионов долларов.
В итоге "Газпром" и "Молдовагаз" 30 сентября подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку российского газа потребителям Молдавии. Цена поставок при этом выросла с 200 долларов за тысячу кубометров до 790 долларов в соответствии рыночным условиям.
"Молдовагаз" 6 октября сообщил, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Затем, 22 октября, парламент ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, и республика начала проводить тендеры на газ альтернативных поставщиков. Все это время Молдавия продолжала переговоры с "Газпромом", находясь на грани полного прекращения экспорта газа из России с ноября.
"Газпром" и "Молдовагаз" достигли соглашения 29 октября, подписав контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. Как заявила российская компания, стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, а условия продления соглашения являются взаимовыгодными.
В свою очередь, министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии сообщило, что в новом контракте будет использоваться формула, предложенная молдавской стороной. А вице-премьер Молдавии Андрей Спыну днем позже заявил, что стоимость газа в ноябре для республики составит примерно 450 долларов за тысячу кубометров газа, и что стороны также договорились о проведении в 2022 году аудита долга за газ, накопленного "Молдовагазом".
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 14:22
Эксперт оценил соглашение "Газпрома" и Молдавии
 
ЭкономикаМолдавияГазпромМайя СандуМолдовагазРоссия
 
 
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