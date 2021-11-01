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В калужской колонии пресекли деятельность экстремистской организации

В калужской колонии пресекли деятельность экстремистской организации - РИА Новости, 01.11.2021

В калужской колонии пресекли деятельность экстремистской организации

Сотрудники ФСИН России пресекли деятельность ячейки экстремистской организации в исправительной колонии №3 в Калужской области, сообщает пресс-бюро ведомства. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T08:45

2021-11-01T08:45

2021-11-01T09:40

происшествия

калужская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Сотрудники ФСИН России пресекли деятельность ячейки экстремистской организации в исправительной колонии №3 в Калужской области, сообщает пресс-бюро ведомства.Оперативники установили, что один из осужденных, занимая высшее положение в преступной иерархии, создал в колонии ячейку запрещенной организации и вовлек в ее деятельность других осужденных. Они пропагандировали традиции, принятые в криминальной среде, не выполняли законных требований администрации учреждения, организовывали доставку запрещенных предметов в колонию, под угрозой физического насилия обирали других осужденных.Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.СК завел дело по двум статьям. "Возбуждено уголовное дело в отношении ряда осуждённых, отбывающих наказание в ИК-3 УФСИН России по Калужской области. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210.1 и 282.2 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии и организация деятельности экстремистской организации)", - говорится на сайте СК РФ.Подозреваемые этапированы в СИЗО. "В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц исправительного учреждения", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20211029/buryatiya-1756828318.html

калужская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, калужская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия