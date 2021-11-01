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В калужской колонии пресекли деятельность экстремистской организации
В калужской колонии пресекли деятельность экстремистской организации - РИА Новости, 01.11.2021
В калужской колонии пресекли деятельность экстремистской организации
Сотрудники ФСИН России пресекли деятельность ячейки экстремистской организации в исправительной колонии №3 в Калужской области, сообщает пресс-бюро ведомства. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T08:45
2021-11-01T09:40
происшествия
калужская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Сотрудники ФСИН России пресекли деятельность ячейки экстремистской организации в исправительной колонии №3 в Калужской области, сообщает пресс-бюро ведомства.Оперативники установили, что один из осужденных, занимая высшее положение в преступной иерархии, создал в колонии ячейку запрещенной организации и вовлек в ее деятельность других осужденных. Они пропагандировали традиции, принятые в криминальной среде, не выполняли законных требований администрации учреждения, организовывали доставку запрещенных предметов в колонию, под угрозой физического насилия обирали других осужденных.Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.СК завел дело по двум статьям. "Возбуждено уголовное дело в отношении ряда осуждённых, отбывающих наказание в ИК-3 УФСИН России по Калужской области. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210.1 и 282.2 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии и организация деятельности экстремистской организации)", - говорится на сайте СК РФ.Подозреваемые этапированы в СИЗО. "В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц исправительного учреждения", - добавили в ведомстве.
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происшествия, калужская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
08:45 01.11.2021 (обновлено: 09:40 01.11.2021)
 
В калужской колонии пресекли деятельность экстремистской организации

Экстремистскую ячейку раскрыли в исправительной колонии №3 в Калужской области

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкОхранный периметр исправительной колонии
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Сотрудники ФСИН России пресекли деятельность ячейки экстремистской организации в исправительной колонии №3 в Калужской области, сообщает пресс-бюро ведомства.
"Благодаря совместной работе сотрудников ФСИН России, УФСИН России по Калужской области и УФСБ России по Калужской области выявлена и пресечена деятельность ячейки запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации в ИК-3 УФСИН России по Калужской области", - говорится в сообщении.
Оперативники установили, что один из осужденных, занимая высшее положение в преступной иерархии, создал в колонии ячейку запрещенной организации и вовлек в ее деятельность других осужденных. Они пропагандировали традиции, принятые в криминальной среде, не выполняли законных требований администрации учреждения, организовывали доставку запрещенных предметов в колонию, под угрозой физического насилия обирали других осужденных.
Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
СК завел дело по двум статьям. "Возбуждено уголовное дело в отношении ряда осуждённых, отбывающих наказание в ИК-3 УФСИН России по Калужской области. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210.1 и 282.2 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии и организация деятельности экстремистской организации)", - говорится на сайте СК РФ.
Подозреваемые этапированы в СИЗО. "В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц исправительного учреждения", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияКалужская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
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