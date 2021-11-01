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Эрдоган не поехал на саммит в Глазго из-за изменения протокола безопасности
Эрдоган не поехал на саммит в Глазго из-за изменения протокола безопасности - РИА Новости, 01.11.2021
Эрдоган не поехал на саммит в Глазго из-за изменения протокола безопасности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поехал на саммит в Глазго из-за отрицательного ответа на запрос по стандартам протокола безопасности. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:41
2021-11-01T14:41
2021-11-01T14:41
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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поехал на саммит в Глазго из-за отрицательного ответа на запрос по стандартам протокола безопасности.Ряд турецких СМИ ранее сообщил, что Эрдоган по окончании саммита G20 в Риме вернулся в Стамбул и не станет лично принимать участие в климатическом саммите в Глазго. По данным агентства, Эрдоган отменил участие в форуме из-за невозможности согласовать ряд протокольных вопросов своего пребывания в Шотландии с принимающей стороной."Были стандарты протокола безопасности, которые мы запросили на саммите лидеров ООН по изменению климата в Глазго. Это были стандарты протокола, которые всегда применялись к нам и ко всем другим лидерам во всех наших международных визитах. Но нам в последний момент сказали, что наши запросы не смогут удовлетворить. Позже мы узнали, что стандарты в нашем отклоненном запросе могут быть предоставлены исключительно для другой страны… Мы не могли принять это", - сказал Эрдоган журналистам.
https://ria.ru/20211101/sammit-1757176710.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, оон, глазго (город)
Эрдоган не поехал на саммит в Глазго из-за изменения протокола безопасности
Эрдоган не поехал на саммит по климату в Глазго из-за стандартов протокола безопасности