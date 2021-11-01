https://ria.ru/20211101/egoizm-1757132172.html

Медведев заявил, что во время пандемии каждая страна ЕС стала сама за себя

Медведев заявил, что во время пандемии каждая страна ЕС стала сама за себя - РИА Новости, 01.11.2021

Медведев заявил, что во время пандемии каждая страна ЕС стала сама за себя

Национальный эгоизм и попытки защитить собственные геополитические интересы в разгар пандемии коронавируса зачастую оказывались гораздо сильнее общечеловеческих РИА Новости, 01.11.2021

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Национальный эгоизм и попытки защитить собственные геополитические интересы в разгар пандемии коронавируса зачастую оказывались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей, COVID-19 продемонстрировал, что перед лицом общей беды Европа не едина, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.По его словам, если врачи, ученые и представители международных организаций гуманитарной направленности осознавали важность совместной работы, с этим были готовы согласиться правительства далеко не всех стран."Государства стали закрывать свои границы без предупреждения или консультаций с соседями. Не торопились делиться информацией (в том числе жизненно важной для работы ученых и медиков) или помогать друг другу медикаментами и оборудованием. Кто-то предпочитал решать проблемы самостоятельно, кто-то - за счет других", - отметил зампред Совбеза.По его словам, пандемия нанесла удар и по процессам интеграции, и особенно наглядно эти тенденции можно проследить на примере Европейского союза."COVID-19 продемонстрировал, что перед лицом общей беды Европа вовсе не едина. В разгар эпидемии европейские страны даже не стали поддерживать друг друга. Помощь Италии, где ситуация с заболеваемостью вышла на критический уровень, пришла не от других членов Евросоюза, которые отказались принимать в свои госпитали итальянских больных, а из России и Китая. Более того, при таможенных процедурах Чехия даже изъяла маски и респираторы, предназначенные итальянцам. Лишь с сильным опозданием Италии оказали поддержку Польша, Румыния и Германия. Австрия, Германия и Люксембург в конце концов согласились предоставлять места в больницах для пациентов из соседних стран - Бельгии, Голландии, Франции и Италии", - отметил Медведев.Он уточнил, что после того, как первый пик пандемии остался позади, европейские институты "начали своего рода работу над ошибками", попытались адаптироваться к ситуации и разработать предупредительные меры на будущее.

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757131577.html

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в мире, москва, евросоюз, дмитрий медведев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии