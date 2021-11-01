https://ria.ru/20211101/efiopiya-1757203968.html

В Эфиопии повстанцы убили более ста жителей захваченного города

В Эфиопии повстанцы убили более ста жителей захваченного города - РИА Новости, 01.11.2021

В Эфиопии повстанцы убили более ста жителей захваченного города

Власти Эфиопии заявили, что повстанцы из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) убили более 100 жителей города Комбольча на севере страны. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:04

2021-11-01T14:04

2021-11-01T14:04

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Власти Эфиопии заявили, что повстанцы из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) убили более 100 жителей города Комбольча на севере страны.Представители НФОТ заявили о захвате городов Дэссе и Комбольча в минувшие выходные.Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи.Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над значительной частью юга Тыграя.

https://ria.ru/20211030/efiopiya-1757016625.html

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в мире, эфиопия, эритрея