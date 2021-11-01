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Джонсон открыл саммит в Глазго сравнением мировых лидеров с Бондом
Джонсон открыл саммит в Глазго сравнением мировых лидеров с Бондом - РИА Новости, 01.11.2021
Джонсон открыл саммит в Глазго сравнением мировых лидеров с Бондом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон открыл климатический саммит в шотландском Глазго предупреждением об апокалипсисе в случае, если не будут приняты... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:45
2021-11-01T18:32
в мире
оон
глазго (город)
великобритания
джеймс бонд
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ГЛАЗГО, 1 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон открыл климатический саммит в шотландском Глазго предупреждением об апокалипсисе в случае, если не будут приняты меры по борьбе с изменением климата, сравнив мировых лидеров с Джеймсом Бондом, спасающим мир.Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), организованная Великобританией в партнерстве с Италией, проходит с 31 октября по 12 ноября в Глазго. В сессии принимают участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров проходит 1-2 ноября. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов, достижения углеродной нейтральности."Добро пожаловать в Глазго, в Шотландию, чей самый известный в мире сын – человек по имени Джеймс Бонд, который часто в своих фильмах оказывается привязанным к машине судного дня, отчаянно пытаясь понять, какого цвета провод вытащить, чтобы отключить его, в то время как электронные часы безжалостно отсчитывают время до взрыва, который положит конец человечеству. Мы, дорогие мировые лидеры, сегодня находимся почти в той же самой позиции, что и Джеймс Бонд", - заявил Джонсон.Он подчеркнул, что разница лишь в том, что "это не фильм", "машина для судного дня - реальна", а часы тикают в бешеном ритме сотен миллиардов поршней, турбин, печей и двигателей, которые закачивают продукты сгорания в атмосферу.
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в мире, оон, глазго (город), великобритания, джеймс бонд, борис джонсон
16:45 01.11.2021 (обновлено: 18:32 01.11.2021)
 
Джонсон открыл саммит в Глазго сравнением мировых лидеров с Бондом

Джонсон сравнил мировых лидеров на климатическом саммите с Бондом, спасающим мир

© REUTERS / Steve Reigate/PoolПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает на конференции ООН по изменению климата в Глазго
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает на конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / Steve Reigate/Pool
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ГЛАЗГО, 1 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон открыл климатический саммит в шотландском Глазго предупреждением об апокалипсисе в случае, если не будут приняты меры по борьбе с изменением климата, сравнив мировых лидеров с Джеймсом Бондом, спасающим мир.
Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), организованная Великобританией в партнерстве с Италией, проходит с 31 октября по 12 ноября в Глазго. В сессии принимают участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров проходит 1-2 ноября. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов, достижения углеродной нейтральности.
"Добро пожаловать в Глазго, в Шотландию, чей самый известный в мире сын – человек по имени Джеймс Бонд, который часто в своих фильмах оказывается привязанным к машине судного дня, отчаянно пытаясь понять, какого цвета провод вытащить, чтобы отключить его, в то время как электронные часы безжалостно отсчитывают время до взрыва, который положит конец человечеству. Мы, дорогие мировые лидеры, сегодня находимся почти в той же самой позиции, что и Джеймс Бонд", - заявил Джонсон.
Он подчеркнул, что разница лишь в том, что "это не фильм", "машина для судного дня - реальна", а часы тикают в бешеном ритме сотен миллиардов поршней, турбин, печей и двигателей, которые закачивают продукты сгорания в атмосферу.
Президент Франции Эммануэль Макрон прибывает на конференцию ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 14:59
Прибытие Макрона на саммит в Глазго вызвало ажиотаж
 
В миреООНГлазго (город)ВеликобританияДжеймс БондБорис Джонсон
 
 
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