https://ria.ru/20211101/dzhonson-1757246926.html

Джонсон открыл саммит в Глазго сравнением мировых лидеров с Бондом

Джонсон открыл саммит в Глазго сравнением мировых лидеров с Бондом - РИА Новости, 01.11.2021

Джонсон открыл саммит в Глазго сравнением мировых лидеров с Бондом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон открыл климатический саммит в шотландском Глазго предупреждением об апокалипсисе в случае, если не будут приняты... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:45

2021-11-01T16:45

2021-11-01T18:32

в мире

оон

глазго (город)

великобритания

джеймс бонд

борис джонсон

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ГЛАЗГО, 1 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон открыл климатический саммит в шотландском Глазго предупреждением об апокалипсисе в случае, если не будут приняты меры по борьбе с изменением климата, сравнив мировых лидеров с Джеймсом Бондом, спасающим мир.Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), организованная Великобританией в партнерстве с Италией, проходит с 31 октября по 12 ноября в Глазго. В сессии принимают участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров проходит 1-2 ноября. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов, достижения углеродной нейтральности."Добро пожаловать в Глазго, в Шотландию, чей самый известный в мире сын – человек по имени Джеймс Бонд, который часто в своих фильмах оказывается привязанным к машине судного дня, отчаянно пытаясь понять, какого цвета провод вытащить, чтобы отключить его, в то время как электронные часы безжалостно отсчитывают время до взрыва, который положит конец человечеству. Мы, дорогие мировые лидеры, сегодня находимся почти в той же самой позиции, что и Джеймс Бонд", - заявил Джонсон.Он подчеркнул, что разница лишь в том, что "это не фильм", "машина для судного дня - реальна", а часы тикают в бешеном ритме сотен миллиардов поршней, турбин, печей и двигателей, которые закачивают продукты сгорания в атмосферу.

https://ria.ru/20211101/makron-1757218831.html

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в мире, оон, глазго (город), великобритания, джеймс бонд, борис джонсон