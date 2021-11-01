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В Новой Москве столкнулись четыре автомобиля и автобус

В Новой Москве столкнулись четыре автомобиля и автобус - РИА Новости, 01.11.2021

В Новой Москве столкнулись четыре автомобиля и автобус

Четыре легковых автомобиля и автобус столкнулись на Остафьевском шоссе в Новой Москве, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T10:37

2021-11-01T10:37

2021-11-01T13:59

происшествия

дтп

новая москва

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Четыре легковых автомобиля и автобус столкнулись на Остафьевском шоссе в Новой Москве, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, на Остафьевском шоссе столкнулись пять автомашин, в том числе пассажирский автобус ", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП одна из легковых автомашин перевернулась. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших выясняется.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, новая москва