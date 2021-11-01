https://ria.ru/20211101/dtp-1757156541.html
В Новой Москве столкнулись четыре автомобиля и автобус
В Новой Москве столкнулись четыре автомобиля и автобус - РИА Новости, 01.11.2021
В Новой Москве столкнулись четыре автомобиля и автобус
Четыре легковых автомобиля и автобус столкнулись на Остафьевском шоссе в Новой Москве, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:37
2021-11-01T10:37
2021-11-01T13:59
происшествия
дтп
новая москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757198327_0:152:1280:872_1920x0_80_0_0_f13dde81123c813c392e89bed89e2298.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Четыре легковых автомобиля и автобус столкнулись на Остафьевском шоссе в Новой Москве, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, на Остафьевском шоссе столкнулись пять автомашин, в том числе пассажирский автобус ", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП одна из легковых автомашин перевернулась. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших выясняется.
новая москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757198327_0:32:1280:992_1920x0_80_0_0_e71191ea9bbad5a873259f16b6903995.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп, новая москва
10:37 01.11.2021 (обновлено: 13:59 01.11.2021)
В Новой Москве столкнулись четыре автомобиля и автобус
Четыре легковых автомобиля и автобус столкнулись на Остафьевском шоссе в Новой Москве