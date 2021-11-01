США отозвали тяжкие обвинения против венесуэльского дипломата
США отозвали тяжкие обвинения против венесуэльского дипломата Сааба
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США отзывают наиболее тяжкие обвинения против венесуэльского дипломата Алекса Сааба по договоренности с властями Кабо-Верде, откуда тот был экстрадирован в США, говорится в документах суда.
Сааб обвинялся по 8 пунктам, один из них - "сговор с целью отмывания денег", а семь остальных - собственно отмывание денежных средств на 350 миллионов долларов.
"(Сторона обвинения) просит суд снять обвинения по пунктам 2-8 с обвиняемого Алекса Наина Сааба Морана, и только против него, основываясь на заверениях, которые власти США дали властям Республики Кабо-Верде в ходе процесса по экстрадиции обвиняемого", - говорится в ходатайстве.
Уточняется, что в сентябре 2020 года США уведомили Кабо-Верде, что не будут преследовать Сааба более чем по одному пункту, чтобы соответствовать законодательству Кабо-Верде о максимальных тюремных сроках.
В июле 2019 года гражданин Колумбии Сааб был включен в санкционный список США как организатор "широкой коррупционной сети" в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Через год Сааб по запросу США был задержан в Кабо-Верде, где самолет, на котором он летел в Иран, остановился для дозаправки. Конституционный суд Кабо-Верде отклонил апелляцию адвокатов Сааба, тем самым поддержав его экстрадицию в США.
Правительство Венесуэлы требовало от Кабо-Верде освободить Сааба, заявляя, что тот занимает должность спецпосланника Каракаса в Африканском союзе. По информации колумбийских СМИ, Сааб, предположительно, располагает информацией о тайных соглашениях правительства Венесуэлы с Турцией, Ираном и Россией.