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США отозвали тяжкие обвинения против венесуэльского дипломата
США отозвали тяжкие обвинения против венесуэльского дипломата - РИА Новости, 01.11.2021
США отозвали тяжкие обвинения против венесуэльского дипломата
США отзывают наиболее тяжкие обвинения против венесуэльского дипломата Алекса Сааба по договоренности с властями Кабо-Верде, откуда тот был экстрадирован в США, РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T21:55
2021-11-01T21:55
в мире
сша
венесуэла
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США отзывают наиболее тяжкие обвинения против венесуэльского дипломата Алекса Сааба по договоренности с властями Кабо-Верде, откуда тот был экстрадирован в США, говорится в документах суда.Сааб обвинялся по 8 пунктам, один из них - "сговор с целью отмывания денег", а семь остальных - собственно отмывание денежных средств на 350 миллионов долларов."(Сторона обвинения) просит суд снять обвинения по пунктам 2-8 с обвиняемого Алекса Наина Сааба Морана, и только против него, основываясь на заверениях, которые власти США дали властям Республики Кабо-Верде в ходе процесса по экстрадиции обвиняемого", - говорится в ходатайстве.Уточняется, что в сентябре 2020 года США уведомили Кабо-Верде, что не будут преследовать Сааба более чем по одному пункту, чтобы соответствовать законодательству Кабо-Верде о максимальных тюремных сроках.В июле 2019 года гражданин Колумбии Сааб был включен в санкционный список США как организатор "широкой коррупционной сети" в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Через год Сааб по запросу США был задержан в Кабо-Верде, где самолет, на котором он летел в Иран, остановился для дозаправки. Конституционный суд Кабо-Верде отклонил апелляцию адвокатов Сааба, тем самым поддержав его экстрадицию в США.Правительство Венесуэлы требовало от Кабо-Верде освободить Сааба, заявляя, что тот занимает должность спецпосланника Каракаса в Африканском союзе. По информации колумбийских СМИ, Сааб, предположительно, располагает информацией о тайных соглашениях правительства Венесуэлы с Турцией, Ираном и Россией.
https://ria.ru/20211019/ekstraditsiya-1755131098.html
https://ria.ru/20210713/venesuela-1741016268.html
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в мире, сша, венесуэла
21:55 01.11.2021
 
США отозвали тяжкие обвинения против венесуэльского дипломата

США отозвали тяжкие обвинения против венесуэльского дипломата Сааба

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США отзывают наиболее тяжкие обвинения против венесуэльского дипломата Алекса Сааба по договоренности с властями Кабо-Верде, откуда тот был экстрадирован в США, говорится в документах суда.
Сааб обвинялся по 8 пунктам, один из них - "сговор с целью отмывания денег", а семь остальных - собственно отмывание денежных средств на 350 миллионов долларов.
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"(Сторона обвинения) просит суд снять обвинения по пунктам 2-8 с обвиняемого Алекса Наина Сааба Морана, и только против него, основываясь на заверениях, которые власти США дали властям Республики Кабо-Верде в ходе процесса по экстрадиции обвиняемого", - говорится в ходатайстве.
Уточняется, что в сентябре 2020 года США уведомили Кабо-Верде, что не будут преследовать Сааба более чем по одному пункту, чтобы соответствовать законодательству Кабо-Верде о максимальных тюремных сроках.
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В июле 2019 года гражданин Колумбии Сааб был включен в санкционный список США как организатор "широкой коррупционной сети" в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Через год Сааб по запросу США был задержан в Кабо-Верде, где самолет, на котором он летел в Иран, остановился для дозаправки. Конституционный суд Кабо-Верде отклонил апелляцию адвокатов Сааба, тем самым поддержав его экстрадицию в США.
Правительство Венесуэлы требовало от Кабо-Верде освободить Сааба, заявляя, что тот занимает должность спецпосланника Каракаса в Африканском союзе. По информации колумбийских СМИ, Сааб, предположительно, располагает информацией о тайных соглашениях правительства Венесуэлы с Турцией, Ираном и Россией.
 
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