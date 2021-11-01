Медведев рассказал, что нужно для побуждения людей к вакцинации
Медведев: для побуждения людей к вакцинации нужно дать выбор между разными видами вакцин
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Для побуждения людей к вакцинации от коронавируса нужно предоставить им возможность выбора между разными видами вакцин, ввести всеобщие COVID-паспорта, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нельзя сбрасывать со счетов и чисто маркетинговые ходы, пропаганду антиковидных препаратов, возможность выбирать между разными видами вакцин. Необходимо увеличить их доступность, чтобы люди могли сделать прививку быстро, бесплатно, в наиболее удобном для них пункте вакцинации. И, конечно, важную роль играет здесь международное сотрудничество — как для расширения ассортимента применяемых вакцин, так и при введении всеобщих ковид-паспортов", - говорится в статье Медведева о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19, размещенной в "Российской газете".