https://ria.ru/20211101/covid-pasporta-1757133828.html

Медведев рассказал, что нужно для побуждения людей к вакцинации

Медведев рассказал, что нужно для побуждения людей к вакцинации - РИА Новости, 01.11.2021

Медведев рассказал, что нужно для побуждения людей к вакцинации

Для побуждения людей к вакцинации от коронавируса нужно предоставить им возможность выбора между разными видами вакцин, ввести всеобщие COVID-паспорта, заявил... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T00:27

2021-11-01T00:27

2021-11-01T00:27

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Для побуждения людей к вакцинации от коронавируса нужно предоставить им возможность выбора между разными видами вакцин, ввести всеобщие COVID-паспорта, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757131577.html

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