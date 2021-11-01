В Волгоградской области подготовят предложения о продлении антиковидных мер
Глава Волгоградской области поручил подготовить предложения о продлении антиковидных мер
ВОЛГОГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил подготовить предложения о целесообразности продления действующих ограничений из-за ситуации с коронавирусом, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
Ранее оперштаб Волгоградской области сообщал, что с 25 октября кафе и рестораны доступны только вакцинированным гражданам или с предъявлением отрицательного ПЦР-теста, также только привитые смогут приобрести билеты на междугородние автобусы. С 30 октября введен режим самоизоляции для невакцинированных людей старше 60 лет, запрещены проведение развлекательных мероприятий и работа общепита с 23.00 до 6.00. А с 1 по 7 ноября непродовольственные магазины обслуживают только привитых жителей области. Также на этот период в регионе приостанавливаются проведение массовых мероприятий, работа спортивных комплексов, бассейнов, бань и кинотеатров.
По информации ведомства, в понедельник Бочаров провел оперативное совещание по ситуации с коронавирусом, на нем было отмечено, что система здравоохранения работает с максимальной нагрузкой. Отмечается, что губернатор для стабилизации ситуации поставил задачи перед профильными службами: активизировать контроль за соблюдением предприятиями и жителями ограничительных мер, обеспечить оказание в полной мере медпомощи больным коронавирусом и другие.
"На основе оценки эффективности действующих профилактических и ограничительных мер в срок до 6 ноября 2021 года представить оперативному штабу предложения о целесообразности продления принятых мер", - говорится в сообщении администрации.
По данным оперштаба, в Волгоградской области на 1 ноября зарегистрировано 104 436 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 441 – за последние сутки, скончались за все время 3578 человек.