https://ria.ru/20211101/covid-19-1757268452.html

Суд в Греции счел законным обязательное тестирование школьников на COVID-19

Суд в Греции счел законным обязательное тестирование школьников на COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

Суд в Греции счел законным обязательное тестирование школьников на COVID-19

Высший административный суд Греции - Государственный совет счел законным обязательное диагностическое тестирование на коронавирус школьников и учителей, сообщил РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T18:11

2021-11-01T18:11

2021-11-01T18:11

распространение коронавируса

в мире

греция

коронавирус covid-19

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АФИНЫ, 1 ноя – РИА Новости. Высший административный суд Греции - Государственный совет счел законным обязательное диагностическое тестирование на коронавирус школьников и учителей, сообщил официальный представитель правительства Яннис Иконому на брифинге в понедельник.Он сообщил, что в понедельник запущена электронная платформа для государственных школ, чтобы директор каждой школы мог в любое время подтвердить, что в ней находятся только люди - школьники, преподаватели, посетители, - отвечающие условиям присутствия в школе."Вместе с тем Госсовет отклонил заявления 62 учителей и родителей учащихся, которые просили отменить решение об обязательном диагностическом тестировании учащихся, учителей и административного персонала начальных и средних школ, посчитав, что мера была принята в интересах общественного здравоохранения", - сказал Иконому.Он сообщил также, что с сегодняшнего дня по субботу все школьники могут получить бесплатный пакет из пяти тестов самодиагностики в аптеках на период до 22 ноября.Иконому не исключил, что в связи с ростом количества инфицированных будут приняты дополнительные ограничения для невакцинированных граждан и ужесточен контроль за запретом им посещать развлекательные заведения и предприятия общепита в помещениях.В Греции в последние недели растет количество инфицированных, в день выявляется порядка 4 тысяч носителей коронавируса. Ежедневно госпитализируют в среднем более 270 заболевших. На ИВЛ находится более 420 человек.Пресс-служба правительства Греции сообщила, что утром в понедельник состоялась телеконференция с участием руководителей министерства здравоохранения и губернаторов регионов, по укреплению региональных больниц, стимулированию контроля за соблюдением существующих мер и увеличению охвата вакцинацией.В ходе встречи обсуждались стимулы для привлечения врачей в больницы регионов с учетом возросших потребностей, вызванных пандемией, возможность перераспределения медицинского персонала, обслуживающего медицинские центры и центры вакцинации."Была подчеркнута важность участия местных органов власти в усилиях по убеждению граждан, которые не решаются пройти вакцинацию, включая возможность информирования граждан на личном уровне и в атмосфере доверия с помощью индивидуальных информационных кампаний", - сообщила пресс-служба.Во время телеконференции была подчеркнута важность контроля входа вакцинированных граждан в "свободные от COVID-19" места.В ближайшие недели на всей территории страны будет усилен контроль за соблюдением мер по предотвращению распространения коронавируса, наложив предусмотренные санкции на нарушителей, сообщила пресс-служба.

https://ria.ru/20211022/covid-19-1755866657.html

https://ria.ru/20211007/gretsiya-1753482582.html

греция

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в мире, греция, коронавирус covid-19