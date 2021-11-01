https://ria.ru/20211101/covid-19-1757259037.html

Попова призвала не ждать немедленного эффекта от мер против COVID-19

Попова призвала не ждать немедленного эффекта от мер против COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

Попова призвала не ждать немедленного эффекта от мер против COVID-19

Эффект от принятых мер по профилактике коронавируса не наступит немедленно, нужно не меньше одного инкубационного периода вируса, а возможно и больше, заявила... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:31

2021-11-01T17:31

2021-11-01T17:44

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Эффект от принятых мер по профилактике коронавируса не наступит немедленно, нужно не меньше одного инкубационного периода вируса, а возможно и больше, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия заболеванию коронавирусом. При этом отдельные субъекты РФ могли установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября."Эффект от принимаемых, принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время – не меньше одной инкубации, скорее всего, понадобится большее время", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html

россия

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2021

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии