https://ria.ru/20211101/covid-19-1757252874.html
Индонезия одобрила вакцинацию детей от COVID-19 препаратом Sinovac
Индонезия одобрила вакцинацию детей от COVID-19 препаратом Sinovac - РИА Новости, 01.11.2021
Индонезия одобрила вакцинацию детей от COVID-19 препаратом Sinovac
Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами Индонезии одобрило в понедельник применение китайской вакцины Sinovac от COVID-19,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:02
2021-11-01T17:02
2021-11-01T17:02
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вакцинация
индонезия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами Индонезии одобрило в понедельник применение китайской вакцины Sinovac от COVID-19, производимой Sinovac Biotech, для детей в возрасте от 6 лет, сообщила газета Jakarta Globe.Издание напоминает, что ранее в стране разрешалось вакцинировать только детей от 12 лет."Пандемия далека от завершения, и мы должны продолжить вакцинацию от COVID-19. Я считаю, что дети относятся к уязвимой группе населения, и мы можем начать прививать детей от 6 лет и старше", - приводит издание слова главы управления Пенни Лукито.Газета отмечает, что одобрение было получено после двух успешных фаз клинических испытаний, которые продемонстрировали уровень иммуногенности в 96%.Индонезия начала программу вакцинации 13 января, за это время введены более 194 миллионов доз препарата, 74 миллиона людей полностью вакцинированы.Согласно министерству здравоохранения, более 26 миллионов детей в возрасте от 12 до 17 лет получили хотя бы одну дозу вакцины.
https://ria.ru/20210709/vaktsiny-1740686853.html
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в мире, вакцинация, индонезия, коронавирус covid-19
Индонезия одобрила вакцинацию детей от COVID-19 препаратом Sinovac
Индонезия разрешила вакцинировать детей от шести лет препаратом Sinovac
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами Индонезии
одобрило в понедельник применение китайской вакцины Sinovac от COVID-19, производимой Sinovac Biotech, для детей в возрасте от 6 лет, сообщила газета Jakarta Globe.
Издание напоминает, что ранее в стране разрешалось вакцинировать только детей от 12 лет.
"Пандемия далека от завершения, и мы должны продолжить вакцинацию от COVID-19. Я считаю, что дети относятся к уязвимой группе населения, и мы можем начать прививать детей от 6 лет и старше", - приводит издание слова главы управления Пенни Лукито.
Газета отмечает, что одобрение было получено после двух успешных фаз клинических испытаний, которые продемонстрировали уровень иммуногенности в 96%.
Индонезия начала программу вакцинации 13 января, за это время введены более 194 миллионов доз препарата, 74 миллиона людей полностью вакцинированы.
Согласно министерству здравоохранения, более 26 миллионов детей в возрасте от 12 до 17 лет получили хотя бы одну дозу вакцины.