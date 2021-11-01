https://ria.ru/20211101/covid-19-1757252874.html

Индонезия одобрила вакцинацию детей от COVID-19 препаратом Sinovac

Индонезия одобрила вакцинацию детей от COVID-19 препаратом Sinovac - РИА Новости, 01.11.2021

Индонезия одобрила вакцинацию детей от COVID-19 препаратом Sinovac

Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами Индонезии одобрило в понедельник применение китайской вакцины Sinovac от COVID-19,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:02

2021-11-01T17:02

2021-11-01T17:02

в мире

вакцинация

индонезия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами Индонезии одобрило в понедельник применение китайской вакцины Sinovac от COVID-19, производимой Sinovac Biotech, для детей в возрасте от 6 лет, сообщила газета Jakarta Globe.Издание напоминает, что ранее в стране разрешалось вакцинировать только детей от 12 лет."Пандемия далека от завершения, и мы должны продолжить вакцинацию от COVID-19. Я считаю, что дети относятся к уязвимой группе населения, и мы можем начать прививать детей от 6 лет и старше", - приводит издание слова главы управления Пенни Лукито.Газета отмечает, что одобрение было получено после двух успешных фаз клинических испытаний, которые продемонстрировали уровень иммуногенности в 96%.Индонезия начала программу вакцинации 13 января, за это время введены более 194 миллионов доз препарата, 74 миллиона людей полностью вакцинированы.Согласно министерству здравоохранения, более 26 миллионов детей в возрасте от 12 до 17 лет получили хотя бы одну дозу вакцины.

https://ria.ru/20210709/vaktsiny-1740686853.html

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, индонезия, коронавирус covid-19