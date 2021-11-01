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Мурашко отметил недостаточный уровень вакцинации от COVID-19 в регионах
Мурашко отметил недостаточный уровень вакцинации от COVID-19 в регионах - РИА Новости, 01.11.2021
Мурашко отметил недостаточный уровень вакцинации от COVID-19 в регионах
Недостаточный уровень вакцинации против коронавируса отмечен в ходе поездок в девять регионов РФ, где наблюдаются проблемы с COVID-19, сообщил министр... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:39
2021-11-01T16:39
2021-11-01T17:10
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Недостаточный уровень вакцинации против коронавируса отмечен в ходе поездок в девять регионов РФ, где наблюдаются проблемы с COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Мы отметили также ... недостаточный уровень вакцинации населения. Особенно хотелось бы отметить категории лиц старшего возраста, старше 60 лет, поскольку именно у них развиваются тяжелые осложнения, подчас приводящие к необратимым последствиям для здоровья... ", - сказал Мурашко об итогах поездки по регионам РФ в ходе Президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."На амбулаторном этапе сегодня достаточно закуплено во всех регионах лекарственных препаратов, но тем не менее констатировали в ряде субъектов организационные вопросы доставки, непосредственно своевременного назначения препаратов, поскольку это позволяет избежать в том числе и госпитализации, и тяжёлых осложнений", - добавил министр.
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РИА Новости
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общество, россия, коронавирус в россии, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
16:39 01.11.2021 (обновлено: 17:10 01.11.2021)
Мурашко отметил недостаточный уровень вакцинации от COVID-19 в регионах
Мурашко: в девяти проблемных регионах отмечен недостаточный уровень вакцинации от COVID-19