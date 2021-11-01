https://ria.ru/20211101/covid-19-1757206155.html

Глава Липецкой области прошел ревакцинацию от COVID-19

Глава Липецкой области прошел ревакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

Глава Липецкой области прошел ревакцинацию от COVID-19

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:12

2021-11-01T14:12

2021-11-01T14:12

общество

липецкая область

здоровье - общество

игорь артамонов

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_aba4da323f614825416a9b2dca479548.jpg

ВОРОНЕЖ, 1 ноя - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции.В феврале этого года Артамонов рассказал, что привился вакциной "Спутник V"."Приехал в ТРЦ "Москва" на ревакцинацию. Медики на пунктах вакцинации работают быстро и четко", - написал в понедельник Артамонов в своем аккаунте Instagram.На видео, размещенном в аккаунте главы обладминистрации, показано, как Артамонову вводят вакцину.В Липецкой области, по данным на 29 октября, первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 503 951 человек, завершили вакцинацию 439 866 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 63 017 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 55 077 человек, умерли 2 053.

https://ria.ru/20211028/rezhim-1756698797.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, липецкая область, здоровье - общество, игорь артамонов, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19