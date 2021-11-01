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Глава Липецкой области прошел ревакцинацию от COVID-19
Глава Липецкой области прошел ревакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
Глава Липецкой области прошел ревакцинацию от COVID-19
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:12
2021-11-01T14:12
общество
липецкая область
здоровье - общество
игорь артамонов
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
вакцинация россиян от covid-19
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ВОРОНЕЖ, 1 ноя - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции.В феврале этого года Артамонов рассказал, что привился вакциной "Спутник V"."Приехал в ТРЦ "Москва" на ревакцинацию. Медики на пунктах вакцинации работают быстро и четко", - написал в понедельник Артамонов в своем аккаунте Instagram.На видео, размещенном в аккаунте главы обладминистрации, показано, как Артамонову вводят вакцину.В Липецкой области, по данным на 29 октября, первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 503 951 человек, завершили вакцинацию 439 866 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 63 017 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 55 077 человек, умерли 2 053.
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общество, липецкая область, здоровье - общество, игорь артамонов, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
14:12 01.11.2021
 
Глава Липецкой области прошел ревакцинацию от COVID-19

Глава Липецкой области Артамонов ревакцинировался от COVID-19

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ВОРОНЕЖ, 1 ноя - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции.
В феврале этого года Артамонов рассказал, что привился вакциной "Спутник V".
"Приехал в ТРЦ "Москва" на ревакцинацию. Медики на пунктах вакцинации работают быстро и четко", - написал в понедельник Артамонов в своем аккаунте Instagram.
На видео, размещенном в аккаунте главы обладминистрации, показано, как Артамонову вводят вакцину.
В Липецкой области, по данным на 29 октября, первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 503 951 человек, завершили вакцинацию 439 866 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 63 017 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 55 077 человек, умерли 2 053.
Люди на одной из автобусных остановок - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 15:55Липецкая область
Власти Липецкой области усилят масочный режим в транспорте
 
ОбществоЛипецкая областьЗдоровье - ОбществоИгорь АртамоновКоронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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