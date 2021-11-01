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Глава Липецкой области прошел ревакцинацию от COVID-19
Глава Липецкой области прошел ревакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
Глава Липецкой области прошел ревакцинацию от COVID-19
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:12
2021-11-01T14:12
2021-11-01T14:12
общество
липецкая область
здоровье - общество
игорь артамонов
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
вакцинация россиян от covid-19
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ВОРОНЕЖ, 1 ноя - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции.В феврале этого года Артамонов рассказал, что привился вакциной "Спутник V"."Приехал в ТРЦ "Москва" на ревакцинацию. Медики на пунктах вакцинации работают быстро и четко", - написал в понедельник Артамонов в своем аккаунте Instagram.На видео, размещенном в аккаунте главы обладминистрации, показано, как Артамонову вводят вакцину.В Липецкой области, по данным на 29 октября, первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 503 951 человек, завершили вакцинацию 439 866 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 63 017 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 55 077 человек, умерли 2 053.
https://ria.ru/20211028/rezhim-1756698797.html
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общество, липецкая область, здоровье - общество, игорь артамонов, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
Глава Липецкой области прошел ревакцинацию от COVID-19
Глава Липецкой области Артамонов ревакцинировался от COVID-19