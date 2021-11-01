Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211101/covid-19-1757205329.html
Австралийский штат смягчает ограничения для вакцинированных жителей
Австралийский штат смягчает ограничения для вакцинированных жителей - РИА Новости, 01.11.2021
Австралийский штат смягчает ограничения для вакцинированных жителей
Жители австралийского Сиднея, полностью привитые от COVID-19, получили возможность перемещаться по штату Новый Южный Уэльс, которой они были лишены четыре с... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:08
2021-11-01T14:30
в мире
сидней
виктория (австралия)
новый южный уэльс
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156173/15/1561731582_0:0:3370:1895_1920x0_80_0_0_5c6df70bb4a20bddc09708bd87210860.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Жители австралийского Сиднея, полностью привитые от COVID-19, получили возможность перемещаться по штату Новый Южный Уэльс, которой они были лишены четыре с половиной месяца из-за локдаунов, сообщает телеканал 9News.Вместе с тем, невакцинированные жители Нового Южного Уэльса не смогут путешествовать по штату до 1 декабря.Как отмечает 9News, в отелях в штате уже полностью забронированы все номера не только на Рождество, но и вплоть до Пасхи. Жители Нового Южного Уэльса получат также ваучеры на проживание в отелях на 50 долларов с марта 2022 года.По данным телеканала, с понедельника будут ослаблен режим пересечения границы с соседним штатом Виктория. Его жителям теперь не потребуется 14-дневный карантин по прибытии в Сидней, если у них сделаны две прививки от коронавируса.В то же время, по данным 9News, четыре человека в штате умерли за сутки от COVID-19, выявлено 135 новых случаев заражения. В госпиталях находятся 349 человек, из которых 77 - в отделениях интенсивной терапии.
https://ria.ru/20211016/avstraliya-1754698870.html
сидней
виктория (австралия)
новый южный уэльс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156173/15/1561731582_70:0:2598:1895_1920x0_80_0_0_e5ff48133659b7dd9d18cc9bc7c8b1db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сидней, виктория (австралия), новый южный уэльс, коронавирус covid-19, новости - туризм
14:08 01.11.2021 (обновлено: 14:30 01.11.2021)
 
Австралийский штат смягчает ограничения для вакцинированных жителей

Жители Сиднея, привитые от COVID-19, теперь могут перемещаться по Новому Южному Уэльсу

© Depositphotos / 2630benСидней, Австралия
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Depositphotos / 2630ben
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Жители австралийского Сиднея, полностью привитые от COVID-19, получили возможность перемещаться по штату Новый Южный Уэльс, которой они были лишены четыре с половиной месяца из-за локдаунов, сообщает телеканал 9News.
Вместе с тем, невакцинированные жители Нового Южного Уэльса не смогут путешествовать по штату до 1 декабря.
Как отмечает 9News, в отелях в штате уже полностью забронированы все номера не только на Рождество, но и вплоть до Пасхи. Жители Нового Южного Уэльса получат также ваучеры на проживание в отелях на 50 долларов с марта 2022 года.
По данным телеканала, с понедельника будут ослаблен режим пересечения границы с соседним штатом Виктория. Его жителям теперь не потребуется 14-дневный карантин по прибытии в Сидней, если у них сделаны две прививки от коронавируса.
В то же время, по данным 9News, четыре человека в штате умерли за сутки от COVID-19, выявлено 135 новых случаев заражения. В госпиталях находятся 349 человек, из которых 77 - в отделениях интенсивной терапии.
Поселок Нимбин в Новом Южном Уэльсе - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 07:07Туризм
В самом густонаселенном штате Австралии отменят карантин для привитых
 
ТуризмВ миреСиднейВиктория (Австралия)Новый Южный УэльсКоронавирус COVID-19Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток
04:05Диетолог рассказал, кому нельзя есть картофель
03:47В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
03:42Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
03:36Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
03:33В работе Instagram произошел сбой
03:28Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
03:23В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
03:21В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов
03:15Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
03:15Назван продукт для восполнения дефицита железа в организме
03:11Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
03:09"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
03:02В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"
02:28На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
02:25Врач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печень
02:15Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
02:15Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин
02:04Welt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе
01:15В США раскрыли обстоятельства аварии с подлодкой в Южно-Китайском море
Лента новостейМолния
Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во ВладивостокДиетолог рассказал, кому нельзя есть картофельВ России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границВильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей РоссииВ работе Instagram произошел сбойИсторик назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросовЮрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во двореНазван продукт для восполнения дефицита железа в организмеВрач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла ЗеленскогоВ США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в МосквуВрач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печеньФинансист объяснил, что делать с просроченной банковской картойАвтоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шинWelt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в ЕвропеВ США раскрыли обстоятельства аварии с подлодкой в Южно-Китайском море