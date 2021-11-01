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Австралийский штат смягчает ограничения для вакцинированных жителей
Австралийский штат смягчает ограничения для вакцинированных жителей - РИА Новости, 01.11.2021
Австралийский штат смягчает ограничения для вакцинированных жителей
Жители австралийского Сиднея, полностью привитые от COVID-19, получили возможность перемещаться по штату Новый Южный Уэльс, которой они были лишены четыре с... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:08
2021-11-01T14:08
2021-11-01T14:30
в мире
сидней
виктория (австралия)
новый южный уэльс
коронавирус covid-19
туризм
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Жители австралийского Сиднея, полностью привитые от COVID-19, получили возможность перемещаться по штату Новый Южный Уэльс, которой они были лишены четыре с половиной месяца из-за локдаунов, сообщает телеканал 9News.Вместе с тем, невакцинированные жители Нового Южного Уэльса не смогут путешествовать по штату до 1 декабря.Как отмечает 9News, в отелях в штате уже полностью забронированы все номера не только на Рождество, но и вплоть до Пасхи. Жители Нового Южного Уэльса получат также ваучеры на проживание в отелях на 50 долларов с марта 2022 года.По данным телеканала, с понедельника будут ослаблен режим пересечения границы с соседним штатом Виктория. Его жителям теперь не потребуется 14-дневный карантин по прибытии в Сидней, если у них сделаны две прививки от коронавируса.В то же время, по данным 9News, четыре человека в штате умерли за сутки от COVID-19, выявлено 135 новых случаев заражения. В госпиталях находятся 349 человек, из которых 77 - в отделениях интенсивной терапии.
https://ria.ru/20211016/avstraliya-1754698870.html
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в мире, сидней, виктория (австралия), новый южный уэльс, коронавирус covid-19, новости - туризм
14:08 01.11.2021 (обновлено: 14:30 01.11.2021)
Австралийский штат смягчает ограничения для вакцинированных жителей
Жители Сиднея, привитые от COVID-19, теперь могут перемещаться по Новому Южному Уэльсу