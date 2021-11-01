https://ria.ru/20211101/covid-19-1757205329.html

Австралийский штат смягчает ограничения для вакцинированных жителей

Австралийский штат смягчает ограничения для вакцинированных жителей - РИА Новости, 01.11.2021

Австралийский штат смягчает ограничения для вакцинированных жителей

Жители австралийского Сиднея, полностью привитые от COVID-19, получили возможность перемещаться по штату Новый Южный Уэльс, которой они были лишены четыре с... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:08

2021-11-01T14:08

2021-11-01T14:30

в мире

сидней

виктория (австралия)

новый южный уэльс

коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Жители австралийского Сиднея, полностью привитые от COVID-19, получили возможность перемещаться по штату Новый Южный Уэльс, которой они были лишены четыре с половиной месяца из-за локдаунов, сообщает телеканал 9News.Вместе с тем, невакцинированные жители Нового Южного Уэльса не смогут путешествовать по штату до 1 декабря.Как отмечает 9News, в отелях в штате уже полностью забронированы все номера не только на Рождество, но и вплоть до Пасхи. Жители Нового Южного Уэльса получат также ваучеры на проживание в отелях на 50 долларов с марта 2022 года.По данным телеканала, с понедельника будут ослаблен режим пересечения границы с соседним штатом Виктория. Его жителям теперь не потребуется 14-дневный карантин по прибытии в Сидней, если у них сделаны две прививки от коронавируса.В то же время, по данным 9News, четыре человека в штате умерли за сутки от COVID-19, выявлено 135 новых случаев заражения. В госпиталях находятся 349 человек, из которых 77 - в отделениях интенсивной терапии.

https://ria.ru/20211016/avstraliya-1754698870.html

сидней

виктория (австралия)

новый южный уэльс

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сидней, виктория (австралия), новый южный уэльс, коронавирус covid-19, новости - туризм