https://ria.ru/20211101/covid-19-1757190162.html

Австралия откроет границу для полностью вакцинированных жителей Сингапура

Австралия откроет границу для полностью вакцинированных жителей Сингапура - РИА Новости, 01.11.2021

Австралия откроет границу для полностью вакцинированных жителей Сингапура

Австралия открывает с 21 ноября границу для полностью вакцинированных от COVID-19 жителей Сингапура, первой азиатской страны, пассажирам из которой не... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:03

2021-11-01T13:03

2021-11-01T13:03

распространение коронавируса

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рим

сингапур (страна)

большая двадцатка

скотт моррисон

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Австралия открывает с 21 ноября границу для полностью вакцинированных от COVID-19 жителей Сингапура, первой азиатской страны, пассажирам из которой не потребуется карантин, говорится в опубликованном в понедельник сообщении австралийского правительства.Вместе с тем прибывающим из Сингапура нужно будет предъявить негативные результаты тестов ПЦР, сделанных за 72 часа до отбытия, и путешествие в Австралии без карантина ограничится только Сиднеем и Мельбурном.Сообщается, что договоренность об этом была достигнута в Риме на саммите G20 премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и главой правительства Сингапура Ли Сяньлуном."Это еще одна важная веха в нашем пошаговом подходе к безопасному открытию мира", - заявил премьер Моррисон.Как было объявлено ранее, пассажиры из Новой Зеландии, полностью привитые от COVID-19, также получат возможность попасть в Австралию. Это значит, как отметил премьер, что в течение нескольких недель Австралия будет приветствовать туристов из двух направлений среди десятки самых популярных в стране.По словам Моррисона, открытие дверей для Новой Зеландии и Сингапура даст "миллиарды долларов" индустрии туризма.

https://radiosputnik.ria.ru/20211014/virus-1754578356.html

сидней

австралия

рим

сингапур (страна)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сидней, австралия, рим, сингапур (страна), большая двадцатка, скотт моррисон, коронавирус covid-19