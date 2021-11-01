Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211101/covid-19-1757190162.html
Австралия откроет границу для полностью вакцинированных жителей Сингапура
Австралия откроет границу для полностью вакцинированных жителей Сингапура - РИА Новости, 01.11.2021
Австралия откроет границу для полностью вакцинированных жителей Сингапура
Австралия открывает с 21 ноября границу для полностью вакцинированных от COVID-19 жителей Сингапура, первой азиатской страны, пассажирам из которой не... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T13:03
2021-11-01T13:03
распространение коронавируса
в мире
сидней
австралия
рим
сингапур (страна)
большая двадцатка
скотт моррисон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/74/1563667461_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_930035ac8425b5e18da05f84c5970ffc.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Австралия открывает с 21 ноября границу для полностью вакцинированных от COVID-19 жителей Сингапура, первой азиатской страны, пассажирам из которой не потребуется карантин, говорится в опубликованном в понедельник сообщении австралийского правительства.Вместе с тем прибывающим из Сингапура нужно будет предъявить негативные результаты тестов ПЦР, сделанных за 72 часа до отбытия, и путешествие в Австралии без карантина ограничится только Сиднеем и Мельбурном.Сообщается, что договоренность об этом была достигнута в Риме на саммите G20 премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и главой правительства Сингапура Ли Сяньлуном."Это еще одна важная веха в нашем пошаговом подходе к безопасному открытию мира", - заявил премьер Моррисон.Как было объявлено ранее, пассажиры из Новой Зеландии, полностью привитые от COVID-19, также получат возможность попасть в Австралию. Это значит, как отметил премьер, что в течение нескольких недель Австралия будет приветствовать туристов из двух направлений среди десятки самых популярных в стране.По словам Моррисона, открытие дверей для Новой Зеландии и Сингапура даст "миллиарды долларов" индустрии туризма.
https://radiosputnik.ria.ru/20211014/virus-1754578356.html
сидней
австралия
рим
сингапур (страна)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/74/1563667461_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_14054bd69eb0949b2ef06265be74b6c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сидней, австралия, рим, сингапур (страна), большая двадцатка, скотт моррисон, коронавирус covid-19
13:03 01.11.2021
 
Австралия откроет границу для полностью вакцинированных жителей Сингапура

Австралия откроет границу для полностью вакцинированных от COVID-19 жителей Сингапура

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкЗдание Оперного театра в Сиднее
Здание Оперного театра в Сиднее - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Австралия открывает с 21 ноября границу для полностью вакцинированных от COVID-19 жителей Сингапура, первой азиатской страны, пассажирам из которой не потребуется карантин, говорится в опубликованном в понедельник сообщении австралийского правительства.
Вместе с тем прибывающим из Сингапура нужно будет предъявить негативные результаты тестов ПЦР, сделанных за 72 часа до отбытия, и путешествие в Австралии без карантина ограничится только Сиднеем и Мельбурном.
Сообщается, что договоренность об этом была достигнута в Риме на саммите G20 премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и главой правительства Сингапура Ли Сяньлуном.
"Это еще одна важная веха в нашем пошаговом подходе к безопасному открытию мира", - заявил премьер Моррисон.
Как было объявлено ранее, пассажиры из Новой Зеландии, полностью привитые от COVID-19, также получат возможность попасть в Австралию. Это значит, как отметил премьер, что в течение нескольких недель Австралия будет приветствовать туристов из двух направлений среди десятки самых популярных в стране.
По словам Моррисона, открытие дверей для Новой Зеландии и Сингапура даст "миллиарды долларов" индустрии туризма.
Лошади в Белогорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 15:23В мире
В Австралии нашли новый опасный для человека генотип вируса Хендра
 
Распространение коронавирусаВ миреСиднейАвстралияРимСингапур (страна)Большая двадцаткаСкотт МоррисонКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток
04:05Диетолог рассказал, кому нельзя есть картофель
03:47В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
03:42Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
03:36Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
03:33В работе Instagram произошел сбой
03:28Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
03:23В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
03:21В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов
03:15Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
03:15Назван продукт для восполнения дефицита железа в организме
03:11Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
03:09"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
03:02В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"
02:28На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
02:25Врач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печень
02:15Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
02:15Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин
02:04Welt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе
01:15В США раскрыли обстоятельства аварии с подлодкой в Южно-Китайском море
Лента новостейМолния
Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во ВладивостокДиетолог рассказал, кому нельзя есть картофельВ России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границВильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей РоссииВ работе Instagram произошел сбойИсторик назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросовЮрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во двореНазван продукт для восполнения дефицита железа в организмеВрач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла ЗеленскогоВ США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в МосквуВрач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печеньФинансист объяснил, что делать с просроченной банковской картойАвтоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шинWelt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в ЕвропеВ США раскрыли обстоятельства аварии с подлодкой в Южно-Китайском море