https://ria.ru/20211101/covid-19-1757179087.html

Собянин поблагодарил волонтеров, помогающих москвичам в пандемию

Собянин поблагодарил волонтеров, помогающих москвичам в пандемию - РИА Новости, 01.11.2021

Собянин поблагодарил волонтеров, помогающих москвичам в пандемию

Акцию помощи пожилым москвичам "#МыВместе" возобновили в Москве: волонтеры оказывают поддержку около 3 миллионам пожилых жителей, которые находятся на... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:17

2021-11-01T12:17

2021-11-01T12:17

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

общероссийский народный фронт

коммунарка (москва)

мосволонтер

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Акцию помощи пожилым москвичам "#МыВместе" возобновили в Москве: волонтеры оказывают поддержку около 3 миллионам пожилых жителей, которые находятся на самоизоляции из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил в понедельник мэр российской столицы Сергей Собянин."У нас около 3 миллионов пожилых людей находятся в режиме самоизоляции, и, конечно, для них требуется постоянная социальная и психологическая помощь. В городе работает горячая линия комплекса социальной защиты населения, которая уже 1,5 года оказывает большую помощь для тех, кто находится в сложной жизненной ситуации", - сказал Собянин в ходе встречи с волонтерами и предпринимателями в центре "Мосволонтер" на Ленинградском проспекте.Мэр подчеркнул, что, помимо государственных служб, крайне важна в этом направлении работа общественных организаций. "Очень важно не только оказать непосредственную помощь, но и психологическая помощь - просто поговорить, пообщаться. Это очень важно", - отметил он.Как сообщили мэру сами волонтеры, сотрудники магазинов оказывают им содействие в подборе и закупке товаров. Предприниматели выразили готовность и в дальнейшем помогать волонтерам. "Думаю, что многие другие торговые сети последуют вашему примеру, потому что это не только полезно с точки зрения экономики, но и вообще это общее движение, оказание помощи людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации", - обратился Собянин к предпринимателям.Представители торговых сетей также отметили, что за последние полтора года в Москве многократно выросли объемы онлайн-продаж. Предприниматели заверили мэра, что поставщики готовы увеличить объемы поставок, чтобы полки в магазинах были всегда заполнены.Акция взаимопомощи "#МыВместе" стартовала в столице 28 марта 2020 года под эгидой Общероссийского народного фронта, Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтёрских центров. В Москве оператором акции стал ресурсный центр "Мосволонтер"."В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 22 октября 2021 года волонтеры акции #МыВместе возобновили оказание помощи пожилым москвичам старше 60 лет и гражданам, страдающих хроническими заболеваниями, которые должны оставаться дома. Заявки на доставку продуктов и лекарств принимаются по телефону горячей линии 8-800-200-34-11", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы.Кроме того, на сайте mosvolonter.ru открыт набор волонтерского корпуса для участия в акции. Пополнить ряды добровольцев могут граждане в возрасте от 18 до 59 лет, имеющие QR-код о прохождении вакцинации, переболевшие COVID-19 не более полугода назад или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста. В настоящее время готовы подключиться к акции более 2,5 тысячи волонтеров."За это время (пандемии) в Москве сформировался целый отряд людей, который оказывает (эту помощь) пожилым людям, инвалидам, людям с хроническими заболеваниями, которые находятся дома, которым опасно выходить в период пиковых заболеваний. Очень важно, что оказывается помощь от души, от всего сердца. Это очень, очень важно, я хотел бы выразить благодарность всем, кто задействован в этом движении - движению "Мы вместе", "Мосволонтеру", предприятиям и организациям, которые включаются активно в это движение, спасибо всем огромное. Надеюсь, когда пандемия пройдет, наше сообщество, наше движение сохранит свой потенциал, свои активность и энергию для того, чтобы помогать людям", - заключил Собянин.Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в столичной акции приняли участие более 23 тысяч волонтеров, выполнивших более 48 тысяч заявок по оказанию адресной помощи (доставка продуктов, лекарств и товаров первой необходимости) москвичам, которые должны были оставаться дома. По телефону горячей линии было принято свыше 200 тысяч звонков. В качестве партнеров акции оказали материальную помощь нуждающимся более 420 предпринимателей и благотворителей.При этом более 1,5 тысячи волонтеров-медиков оказывали помощь в московских больницах и поликлиниках, выполняя различные функции - от административной работы до сестринского ухода, в том числе измерение давления, пульса, температуры, смена нательного и постельного белья пациентов. "В настоящее время медикам помогают свыше 110 волонтеров в ГКБ №40 в Коммунарке, в ГКБ №64 им. Виноградова, ГКБ №50 им. Спасокукоцкого, НИИ скорой помощи им. Склифосовского и других лечебных учреждениях города. Тысячи волонтеров были задействованы для обеспечения работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211030/volontery-1756967656.html

https://ria.ru/20211027/volontery-1756455162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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