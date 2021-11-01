https://ria.ru/20211101/colman-1756856134.html

HBO представил черную комедию с Оливией Колман

HBO представил черную комедию с Оливией Колман - РИА Новости, 01.11.2021

HBO представил черную комедию с Оливией Колман

В Сети появился трейлер черной комедии "Landscapers" ("Садовники"), сообщает Collider. Ролик опубликован на You-Tube канале HBO. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T01:00

2021-11-01T01:00

2021-11-01T01:00

культура

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756853950_200:0:1827:915_1920x0_80_0_0_84ba947206d4a4c57a0f8fa27a20363b.png

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Сети появился трейлер черной комедии "Landscapers" ("Садовники"), сообщает Collider. Ролик опубликован на You-Tube канале HBO. Главные роли в сериале исполнили лауреат премии "Оскар" Оливия Колман и звезда "Гарри Поттера" Дэвид Тьюлис. Они сыграли на первый взгляд обычную британскую пару. Однако их герои оказываются в центре необычного расследования — в саду возле их дома было обнаружено два трупа. Проект основан на реальных событиях, произошедших в 1998 году в Ноттингемшире. Сценарист сериала — Эд Синклер, супруг Оливии Колман. Премьера "Садовников" запланирована на 6 декабря.

https://ria.ru/20191014/1559776573.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы