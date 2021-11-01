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HBO представил черную комедию с Оливией Колман
HBO представил черную комедию с Оливией Колман - РИА Новости, 01.11.2021
HBO представил черную комедию с Оливией Колман
В Сети появился трейлер черной комедии "Landscapers" ("Садовники"), сообщает Collider. Ролик опубликован на You-Tube канале HBO. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T01:00
2021-11-01T01:00
2021-11-01T01:00
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Сети появился трейлер черной комедии "Landscapers" ("Садовники"), сообщает Collider. Ролик опубликован на You-Tube канале HBO. Главные роли в сериале исполнили лауреат премии "Оскар" Оливия Колман и звезда "Гарри Поттера" Дэвид Тьюлис. Они сыграли на первый взгляд обычную британскую пару. Однако их герои оказываются в центре необычного расследования — в саду возле их дома было обнаружено два трупа. Проект основан на реальных событиях, произошедших в 1998 году в Ноттингемшире. Сценарист сериала — Эд Синклер, супруг Оливии Колман. Премьера "Садовников" запланирована на 6 декабря.
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новости культуры, кино и сериалы
HBO представил черную комедию с Оливией Колман
Вышел трейлер сериала "Landscapers" с Оливией Колман в главной роли