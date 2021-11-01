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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211101/colman-1756856134.html
HBO представил черную комедию с Оливией Колман
HBO представил черную комедию с Оливией Колман - РИА Новости, 01.11.2021
HBO представил черную комедию с Оливией Колман
В Сети появился трейлер черной комедии "Landscapers" ("Садовники"), сообщает Collider. Ролик опубликован на You-Tube канале HBO. РИА Новости, 01.11.2021
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культура
новости культуры
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Сети появился трейлер черной комедии "Landscapers" ("Садовники"), сообщает Collider. Ролик опубликован на You-Tube канале HBO. Главные роли в сериале исполнили лауреат премии "Оскар" Оливия Колман и звезда "Гарри Поттера" Дэвид Тьюлис. Они сыграли на первый взгляд обычную британскую пару. Однако их герои оказываются в центре необычного расследования — в саду возле их дома было обнаружено два трупа. Проект основан на реальных событиях, произошедших в 1998 году в Ноттингемшире. Сценарист сериала — Эд Синклер, супруг Оливии Колман. Премьера "Садовников" запланирована на 6 декабря.
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новости культуры, кино и сериалы
01:00 01.11.2021
 
HBO представил черную комедию с Оливией Колман

Вышел трейлер сериала "Landscapers" с Оливией Колман в главной роли

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Сети появился трейлер черной комедии "Landscapers" ("Садовники"), сообщает Collider. Ролик опубликован на You-Tube канале HBO.
Главные роли в сериале исполнили лауреат премии "Оскар" Оливия Колман и звезда "Гарри Поттера" Дэвид Тьюлис. Они сыграли на первый взгляд обычную британскую пару. Однако их герои оказываются в центре необычного расследования — в саду возле их дома было обнаружено два трупа.
Проект основан на реальных событиях, произошедших в 1998 году в Ноттингемшире. Сценарист сериала — Эд Синклер, супруг Оливии Колман.
Премьера "Садовников" запланирована на 6 декабря.
Оливия Колман - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
14 октября 2019, 23:54Культура
Оливия Колман рассказала, что украл ее муж из Букингемского дворца
 
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