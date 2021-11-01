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Морская чернеть и шилохвость остановились в Терлецком парке по пути на юг
Морская чернеть и шилохвость остановились в Терлецком парке по пути на юг - РИА Новости, 10.11.2021
Морская чернеть и шилохвость остановились в Терлецком парке по пути на юг
Морская чернеть и шилохвость появились на пролете с севера на юг в Терлецком лесопарке в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-01T14:10
2021-11-01T14:10
2021-11-10T18:30
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Морская чернеть и шилохвость появились на пролете с севера на юг в Терлецком лесопарке в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что морская чернеть - редкая для Москвы птица, встречается на пролете в период миграции. Зимует чернеть на морских побережьях умеренных широт, у нас на Черном, Азовском и Каспийском морях, изредка они остаются зимовать и в Москве.Уточняется, что шилохвость тоже редкая для Москвы птица, но одна из самых распространенных уток в мире. В этом году она уже была замечена на пролете в Москве: в феврале специалисты Мосприроды зафиксировали шилохвость на реке Яузе. "Зимует шилохвость в субтропиках и тропиках. Видимо, по дороге оттуда в конце зимы птицы остановились на Яузе, а на обратном пути – на Западном пруду в Терлецком лесопарке", - дополняется в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы, мосприрода
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Морская чернеть и шилохвость появились на пролете с севера на юг в Терлецком лесопарке в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты Мосприроды на Западном пруду в Терлецком парке заметили два вида "залетных" для Москвы птиц. Морская чернеть и шилохвость залетели в Москву, которая оказалась на пути их миграции, отдохнуть от длительного перелета с севера на юг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что морская чернеть - редкая для Москвы птица, встречается на пролете в период миграции. Зимует чернеть на морских побережьях умеренных широт, у нас на Черном, Азовском и Каспийском морях, изредка они остаются зимовать и в Москве.
Уточняется, что шилохвость тоже редкая для Москвы птица, но одна из самых распространенных уток в мире. В этом году она уже была замечена на пролете в Москве: в феврале специалисты Мосприроды зафиксировали шилохвость на реке Яузе. "Зимует шилохвость в субтропиках и тропиках. Видимо, по дороге оттуда в конце зимы птицы остановились на Яузе, а на обратном пути – на Западном пруду в Терлецком лесопарке", - дополняется в сообщении.