Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211101/chernet-1758449430.html
Морская чернеть и шилохвость остановились в Терлецком парке по пути на юг
Морская чернеть и шилохвость остановились в Терлецком парке по пути на юг - РИА Новости, 10.11.2021
Морская чернеть и шилохвость остановились в Терлецком парке по пути на юг
Морская чернеть и шилохвость появились на пролете с севера на юг в Терлецком лесопарке в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-01T14:10
2021-11-10T18:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
мосприрода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758450271_0:271:2428:1637_1920x0_80_0_0_86c3d02c16adfdc95839b3c2d8705e6a.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Морская чернеть и шилохвость появились на пролете с севера на юг в Терлецком лесопарке в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что морская чернеть - редкая для Москвы птица, встречается на пролете в период миграции. Зимует чернеть на морских побережьях умеренных широт, у нас на Черном, Азовском и Каспийском морях, изредка они остаются зимовать и в Москве.Уточняется, что шилохвость тоже редкая для Москвы птица, но одна из самых распространенных уток в мире. В этом году она уже была замечена на пролете в Москве: в феврале специалисты Мосприроды зафиксировали шилохвость на реке Яузе. "Зимует шилохвость в субтропиках и тропиках. Видимо, по дороге оттуда в конце зимы птицы остановились на Яузе, а на обратном пути – на Западном пруду в Терлецком лесопарке", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20210928/uchet-1752369426.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758450271_503:316:2428:1760_1920x0_80_0_0_7898701fa1a3bd031c69e0b7b4f5c4f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, городское хозяйство москвы, мосприрода
14:10 01.11.2021 (обновлено: 18:30 10.11.2021)
 

Морская чернеть и шилохвость остановились в Терлецком парке по пути на юг

© Фото : ГПБУ "Мосприрода" / SERGEY BELYAEWМорские чернети в Терлецком парке
Морские чернети в Терлецком парке - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Фото : ГПБУ "Мосприрода" / SERGEY BELYAEW
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Морская чернеть и шилохвость появились на пролете с севера на юг в Терлецком лесопарке в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты Мосприроды на Западном пруду в Терлецком парке заметили два вида "залетных" для Москвы птиц. Морская чернеть и шилохвость залетели в Москву, которая оказалась на пути их миграции, отдохнуть от длительного перелета с севера на юг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что морская чернеть - редкая для Москвы птица, встречается на пролете в период миграции. Зимует чернеть на морских побережьях умеренных широт, у нас на Черном, Азовском и Каспийском морях, изредка они остаются зимовать и в Москве.
Уточняется, что шилохвость тоже редкая для Москвы птица, но одна из самых распространенных уток в мире. В этом году она уже была замечена на пролете в Москве: в феврале специалисты Мосприроды зафиксировали шилохвость на реке Яузе. "Зимует шилохвость в субтропиках и тропиках. Видимо, по дороге оттуда в конце зимы птицы остановились на Яузе, а на обратном пути – на Западном пруду в Терлецком лесопарке", - дополняется в сообщении.
Мухоловка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 16:55Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Мосприрода вместе с волонтерами в четвертый раз проведет народный учет птиц
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыМосприрода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:37Ученые предупредили об исчезновении некоторых государств
18:36Украина пообещала жестко ответить на "искусственное" передвижение мигрантов
18:32Кузнецову утвердили на пост врио заместителя секретаря генсовета ЕР
18:27В СБУ предложили ужесточить санкции против Медведчука
18:20Украина удвоит число пограничников из-за угрозы нелегальной миграции
18:19В Дагестане более 31 тысячи человек остались без электричества
18:18На Украине пообещали держать границу "на замке" для мигрантов
18:15В СНБО допустили акты "энергетического терроризма" со стороны России
18:13Ярош призвал быть готовыми к защите Украины
18:03Прокуратура прекратила дело против программиста Савельева
18:03В Раде назвали Украину колонией с тоталитарным режимом
18:00Ученые определили, каким будет новое поколение вакцин против COVID-19
18:00Ученые обнаружили опасное свойство пальмового масла
17:58В России признали иноагентом компанию "Как бы инагент"*
17:56В Киеве ожидают волну дестабилизации со стороны России
17:55Мезенцев пообещал сплоченность Союзного государства в ответ на санкции
17:55На Украине призвали мир отреагировать на недопуск Саакашвили в суд
17:48На Украине пообещали ответ в случае прорыва границы мигрантами
17:45Украина ввела санкции из-за открытия представительства Никарагуа в Крыму
17:45Путин призвал учитывать мировые тенденции при разработке вооружений
Лента новостейМолния
Ученые предупредили об исчезновении некоторых государствУкраина пообещала жестко ответить на "искусственное" передвижение мигрантовКузнецову утвердили на пост врио заместителя секретаря генсовета ЕРВ СБУ предложили ужесточить санкции против МедведчукаУкраина удвоит число пограничников из-за угрозы нелегальной миграцииВ Дагестане более 31 тысячи человек остались без электричестваНа Украине пообещали держать границу "на замке" для мигрантовВ СНБО допустили акты "энергетического терроризма" со стороны РоссииЯрош призвал быть готовыми к защите УкраиныПрокуратура прекратила дело против программиста СавельеваВ Раде назвали Украину колонией с тоталитарным режимомУченые определили, каким будет новое поколение вакцин против COVID-19Ученые обнаружили опасное свойство пальмового маслаВ России признали иноагентом компанию "Как бы инагент"*В Киеве ожидают волну дестабилизации со стороны РоссииМезенцев пообещал сплоченность Союзного государства в ответ на санкцииНа Украине призвали мир отреагировать на недопуск Саакашвили в судНа Украине пообещали ответ в случае прорыва границы мигрантамиУкраина ввела санкции из-за открытия представительства Никарагуа в КрымуПутин призвал учитывать мировые тенденции при разработке вооружений