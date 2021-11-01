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Морская чернеть и шилохвость остановились в Терлецком парке по пути на юг

Морская чернеть и шилохвость остановились в Терлецком парке по пути на юг - РИА Новости, 10.11.2021

Морская чернеть и шилохвость остановились в Терлецком парке по пути на юг

Морская чернеть и шилохвость появились на пролете с севера на юг в Терлецком лесопарке в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-01T14:10

2021-11-01T14:10

2021-11-10T18:30

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Морская чернеть и шилохвость появились на пролете с севера на юг в Терлецком лесопарке в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что морская чернеть - редкая для Москвы птица, встречается на пролете в период миграции. Зимует чернеть на морских побережьях умеренных широт, у нас на Черном, Азовском и Каспийском морях, изредка они остаются зимовать и в Москве.Уточняется, что шилохвость тоже редкая для Москвы птица, но одна из самых распространенных уток в мире. В этом году она уже была замечена на пролете в Москве: в феврале специалисты Мосприроды зафиксировали шилохвость на реке Яузе. "Зимует шилохвость в субтропиках и тропиках. Видимо, по дороге оттуда в конце зимы птицы остановились на Яузе, а на обратном пути – на Западном пруду в Терлецком лесопарке", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20210928/uchet-1752369426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы, мосприрода