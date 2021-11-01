https://ria.ru/20211101/chekhiya-1757207263.html

Посольство в Праге проверяет информацию о пропаже россиянина

Посольство в Праге проверяет информацию о пропаже россиянина - РИА Новости, 01.11.2021

Посольство в Праге проверяет информацию о пропаже россиянина

Посольство РФ в Праге пока не располагает информацией о пропаже в Чехии гражданина России, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Николай... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:16

2021-11-01T14:16

2021-11-01T16:30

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ПРАГА, 1 ноя – РИА Новости. Посольство РФ в Праге пока не располагает информацией о пропаже в Чехии гражданина России, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Николай Брякин."В настоящее время посольство РФ в Праге проверяет появившуюся в СМИ информацию о пропаже в Чехии гражданина России. Обращений по этому поводу со стороны его родственников в посольство пока не поступало", - сказал Брякин.В воскресенье гражданка России Лина Рыхтикова написала в Facebook о пропаже своего сына Александра в Чехии, где он учится в Нью-йоркском университете Праги. Ранее, по ее словам, его избили в Праге местные полицейские. Когда именно это произошло, женщина не уточняет. Рыхтикова, по ее словам, обратилась к уполномоченному по правам человека Чехии "на предмет дискриминации".В своем Facebook женщина обращается к МВД РФ с просьбой ускорить выдачу ей загранпаспорта для поездки в Прагу на поиски сына.Между тем в аккаунте соцсети ВКонтакте и в Youtube самого Александра Рыхтикова 30 октября выложено видео из клуба, в котором он поет в караоке. Оно сопровождается подписью: "11 лет мне понадобилось, чтобы научиться петь Queen. Я обожаю музыку всей своей душой и всем своим сердцем".Кроме того, в его Telegram-канале есть публикация от 29 октября.В пражском университете, где учится Рыхтиков, РИА Новости отказались предоставить какую-либо информацию. В полиции РИА Новости также не удалось получить оперативный комментарий.

https://ria.ru/20211021/chekhiya-1755501975.html

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в мире, прага, чехия, россия