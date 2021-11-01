Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211101/bolsonaru-1757227651.html
Визит Болсонару на родину прадеда в Италии вызвал протесты
Визит Болсонару на родину прадеда в Италии вызвал протесты - РИА Новости, 01.11.2021
Визит Болсонару на родину прадеда в Италии вызвал протесты
Президент Бразилии Жаир Болсонару, который в минувшие выходные принял участие в саммите G20 в Риме, в понедельник прибыл в небольшой североитальянский город... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:31
2021-11-01T15:31
в мире
италия
бразилия
гаага
международный уголовный суд
жаир болсонару
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153054/76/1530547656_0:223:4000:2473_1920x0_80_0_0_f92c15f47c445e4c14c70b15295aee1d.jpg
РИМ, 1 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Президент Бразилии Жаир Болсонару, который в минувшие выходные принял участие в саммите G20 в Риме, в понедельник прибыл в небольшой североитальянский город Ангуиллара-Венета, власти которого присвоили ему звание почетного гражданина.Как сообщает новостной телеканал RaiNews24, в настоящее время в муниципалитете Ангуиллара-Венета проходит торжественная церемония по этому поводу.Прибытие Болсонару в этот город, где проживают около 5 тысяч человек, сопровождалось манифестациями итальянских поклонников известного политика, пришедших к зданию мэрии с флагами Бразилии, и его непримиримых противников. Первых Болсонару сердечно поприветствовал, сказав, что нашел в Ангуилларе-Венете "кусочек Бразилии".Одновременно близ городской церкви около 200 манифестантов по призыву левых сил проводят акцию протеста против приезда Болсонару в область Венето и присуждения ему звания почетного гражданина Ангуиллары-Венеты. На импровизированном митинге выступили и некоторые граждане Бразилии, проживающие в Италии, которые обвинили президента в геноциде.С инициативой присвоить Болсонару звание почетного гражданина Ангуиллары-Венеты на прошлой неделе выступила мэр этого города Алессандра Буозо. Главным мотивом для такого предложения стал тот факт, что прадед нынешнего главы бразильского государства был родом как раз из этих мест. Витторио Болцонаро родился здесь 12 апреля 1878 года и в возрасте десяти лет эмигрировал в Бразилию, где его фамилия была позднее изменена на местный манер.Однако эта инициатива сразу же вызвала политический скандал в Венето. С резкой критикой городских властей выступили несколько видных представителей Демократической партии (ДП) и других левых сил этой области. Так, секретарь региональной организации ДП Алессандро Бизато заявил, что это предложение является "бессмысленным оскорблением", а жители города "не заслуживают такой глупости". Член областного совета Венето от Демпартии Ванесса Камани подчеркнула, что такое решение неприемлемо, поскольку президент Бразилии является "расистом и женоненавистником".По мнению члена областного совета Венето от партии "Лига" Лучано Сандона, такая позиция является слишком политизированной. "Никто не оспаривает тот факт, что Болсонару – противоречивая личность. Однако речь идет о главе крупного государства, который был избран народом в результате демократических процедур и по-прежнему имеет массу сторонников на родине. Присвоение ему звания почетного гражданина Ангуиллары-Венеты лишь подчеркивает его причастность к истории нашей области, многие жители которой в прошлом в поисках лучшей жизни уехали в Америку", - сказал он в беседе с РИА Новости.В понедельник решение присвоить почетное звание Болсонару было одобрено городским советом. Однако за него проголосовало только правящее большинство, представители оппозиция были категорически против. Тогда мэр Буозо приняла решение о том, что все расходы по проведению торжественной церемонии и банкета по случаю приезда высокого зарубежного гостя представители городской администрации оплатят из личных средств.В среду специальная комиссия сената Бразилии большинством голосов одобрила обвинения в адрес Болсонару в девяти преступлениях на фоне пандемии COVID-19. Президента обвиняют, в частности, в преступлении против человечности, нарушении санитарных мер, фальсификации документов и нерациональном использовании государственных средств. В списке обвиняемых фигурируют также трое детей Болсонару и действующие и бывшие министры, депутаты и бизнесмены. Теперь отчет сенатской комиссии будет направлен в судебные органы, которые могут подавать жалобы на Болсонару и остальных лиц в генпрокуратуру и Международный уголовный суд в Гааге.
https://ria.ru/20211029/bolsonaru-1756936497.html
https://ria.ru/20211026/braziliya-1756374829.html
италия
бразилия
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153054/76/1530547656_444:0:4000:2667_1920x0_80_0_0_8e6d68218de394f0928f603507ff4394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, италия, бразилия, гаага, международный уголовный суд, жаир болсонару
15:31 01.11.2021
 
Визит Болсонару на родину прадеда в Италии вызвал протесты

Посещение Болсонару итальянского города, где родился его прадед, вызвало недовольства

© AP Photo / Leo CorreaКандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару
Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Leo Correa
Читать ria.ru в
РИМ, 1 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Президент Бразилии Жаир Болсонару, который в минувшие выходные принял участие в саммите G20 в Риме, в понедельник прибыл в небольшой североитальянский город Ангуиллара-Венета, власти которого присвоили ему звание почетного гражданина.
Как сообщает новостной телеканал RaiNews24, в настоящее время в муниципалитете Ангуиллара-Венета проходит торжественная церемония по этому поводу.
Прибытие Болсонару в этот город, где проживают около 5 тысяч человек, сопровождалось манифестациями итальянских поклонников известного политика, пришедших к зданию мэрии с флагами Бразилии, и его непримиримых противников. Первых Болсонару сердечно поприветствовал, сказав, что нашел в Ангуилларе-Венете "кусочек Бразилии".
Жаир Болсонару, кандидат в президенты Бразилии от Социально-либеральной партии, после голосования на избирательном участке в Рио-де-Жанейро. 28 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 19:50
Болсонару на саммите "забросали бы камнями", заявил вице-президент Бразилии
Одновременно близ городской церкви около 200 манифестантов по призыву левых сил проводят акцию протеста против приезда Болсонару в область Венето и присуждения ему звания почетного гражданина Ангуиллары-Венеты. На импровизированном митинге выступили и некоторые граждане Бразилии, проживающие в Италии, которые обвинили президента в геноциде.
С инициативой присвоить Болсонару звание почетного гражданина Ангуиллары-Венеты на прошлой неделе выступила мэр этого города Алессандра Буозо. Главным мотивом для такого предложения стал тот факт, что прадед нынешнего главы бразильского государства был родом как раз из этих мест. Витторио Болцонаро родился здесь 12 апреля 1878 года и в возрасте десяти лет эмигрировал в Бразилию, где его фамилия была позднее изменена на местный манер.
Однако эта инициатива сразу же вызвала политический скандал в Венето. С резкой критикой городских властей выступили несколько видных представителей Демократической партии (ДП) и других левых сил этой области. Так, секретарь региональной организации ДП Алессандро Бизато заявил, что это предложение является "бессмысленным оскорблением", а жители города "не заслуживают такой глупости". Член областного совета Венето от Демпартии Ванесса Камани подчеркнула, что такое решение неприемлемо, поскольку президент Бразилии является "расистом и женоненавистником".
По мнению члена областного совета Венето от партии "Лига" Лучано Сандона, такая позиция является слишком политизированной. "Никто не оспаривает тот факт, что Болсонару – противоречивая личность. Однако речь идет о главе крупного государства, который был избран народом в результате демократических процедур и по-прежнему имеет массу сторонников на родине. Присвоение ему звания почетного гражданина Ангуиллары-Венеты лишь подчеркивает его причастность к истории нашей области, многие жители которой в прошлом в поисках лучшей жизни уехали в Америку", - сказал он в беседе с РИА Новости.
Президент Бразилии Жаир Болсонару во время саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 18:53
Сенаторы Бразилии попросили заблокировать аккаунты Болсонару в соцсетях
В понедельник решение присвоить почетное звание Болсонару было одобрено городским советом. Однако за него проголосовало только правящее большинство, представители оппозиция были категорически против. Тогда мэр Буозо приняла решение о том, что все расходы по проведению торжественной церемонии и банкета по случаю приезда высокого зарубежного гостя представители городской администрации оплатят из личных средств.
В среду специальная комиссия сената Бразилии большинством голосов одобрила обвинения в адрес Болсонару в девяти преступлениях на фоне пандемии COVID-19. Президента обвиняют, в частности, в преступлении против человечности, нарушении санитарных мер, фальсификации документов и нерациональном использовании государственных средств. В списке обвиняемых фигурируют также трое детей Болсонару и действующие и бывшие министры, депутаты и бизнесмены. Теперь отчет сенатской комиссии будет направлен в судебные органы, которые могут подавать жалобы на Болсонару и остальных лиц в генпрокуратуру и Международный уголовный суд в Гааге.
 
В миреИталияБразилияГаагаМеждународный уголовный судЖаир Болсонару
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
03:42Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
03:36Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
03:33В работе Instagram произошел сбой
03:28Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
03:23В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
03:21В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов
03:15Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
03:15Назван продукт для восполнения дефицита железа в организме
03:11Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
03:09"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
03:02В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"
02:28На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
02:25Врач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печень
02:15Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
02:15Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин
02:04Welt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе
01:15В США раскрыли обстоятельства аварии с подлодкой в Южно-Китайском море
01:15Аналитик предупредил о "минах", заложенных под курс рубля
01:09Глава СЖР заявил о множестве нарушений прав журналистов
Лента новостейМолния
В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границВильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей РоссииВ работе Instagram произошел сбойИсторик назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросовЮрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во двореНазван продукт для восполнения дефицита железа в организмеВрач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла ЗеленскогоВ США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в МосквуВрач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печеньФинансист объяснил, что делать с просроченной банковской картойАвтоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шинWelt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в ЕвропеВ США раскрыли обстоятельства аварии с подлодкой в Южно-Китайском мореАналитик предупредил о "минах", заложенных под курс рубляГлава СЖР заявил о множестве нарушений прав журналистов