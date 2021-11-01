https://ria.ru/20211101/bolsonaru-1757227651.html

Визит Болсонару на родину прадеда в Италии вызвал протесты

Визит Болсонару на родину прадеда в Италии вызвал протесты - РИА Новости, 01.11.2021

Визит Болсонару на родину прадеда в Италии вызвал протесты

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который в минувшие выходные принял участие в саммите G20 в Риме, в понедельник прибыл в небольшой североитальянский город... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:31

2021-11-01T15:31

2021-11-01T15:31

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РИМ, 1 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Президент Бразилии Жаир Болсонару, который в минувшие выходные принял участие в саммите G20 в Риме, в понедельник прибыл в небольшой североитальянский город Ангуиллара-Венета, власти которого присвоили ему звание почетного гражданина.Как сообщает новостной телеканал RaiNews24, в настоящее время в муниципалитете Ангуиллара-Венета проходит торжественная церемония по этому поводу.Прибытие Болсонару в этот город, где проживают около 5 тысяч человек, сопровождалось манифестациями итальянских поклонников известного политика, пришедших к зданию мэрии с флагами Бразилии, и его непримиримых противников. Первых Болсонару сердечно поприветствовал, сказав, что нашел в Ангуилларе-Венете "кусочек Бразилии".Одновременно близ городской церкви около 200 манифестантов по призыву левых сил проводят акцию протеста против приезда Болсонару в область Венето и присуждения ему звания почетного гражданина Ангуиллары-Венеты. На импровизированном митинге выступили и некоторые граждане Бразилии, проживающие в Италии, которые обвинили президента в геноциде.С инициативой присвоить Болсонару звание почетного гражданина Ангуиллары-Венеты на прошлой неделе выступила мэр этого города Алессандра Буозо. Главным мотивом для такого предложения стал тот факт, что прадед нынешнего главы бразильского государства был родом как раз из этих мест. Витторио Болцонаро родился здесь 12 апреля 1878 года и в возрасте десяти лет эмигрировал в Бразилию, где его фамилия была позднее изменена на местный манер.Однако эта инициатива сразу же вызвала политический скандал в Венето. С резкой критикой городских властей выступили несколько видных представителей Демократической партии (ДП) и других левых сил этой области. Так, секретарь региональной организации ДП Алессандро Бизато заявил, что это предложение является "бессмысленным оскорблением", а жители города "не заслуживают такой глупости". Член областного совета Венето от Демпартии Ванесса Камани подчеркнула, что такое решение неприемлемо, поскольку президент Бразилии является "расистом и женоненавистником".По мнению члена областного совета Венето от партии "Лига" Лучано Сандона, такая позиция является слишком политизированной. "Никто не оспаривает тот факт, что Болсонару – противоречивая личность. Однако речь идет о главе крупного государства, который был избран народом в результате демократических процедур и по-прежнему имеет массу сторонников на родине. Присвоение ему звания почетного гражданина Ангуиллары-Венеты лишь подчеркивает его причастность к истории нашей области, многие жители которой в прошлом в поисках лучшей жизни уехали в Америку", - сказал он в беседе с РИА Новости.В понедельник решение присвоить почетное звание Болсонару было одобрено городским советом. Однако за него проголосовало только правящее большинство, представители оппозиция были категорически против. Тогда мэр Буозо приняла решение о том, что все расходы по проведению торжественной церемонии и банкета по случаю приезда высокого зарубежного гостя представители городской администрации оплатят из личных средств.В среду специальная комиссия сената Бразилии большинством голосов одобрила обвинения в адрес Болсонару в девяти преступлениях на фоне пандемии COVID-19. Президента обвиняют, в частности, в преступлении против человечности, нарушении санитарных мер, фальсификации документов и нерациональном использовании государственных средств. В списке обвиняемых фигурируют также трое детей Болсонару и действующие и бывшие министры, депутаты и бизнесмены. Теперь отчет сенатской комиссии будет направлен в судебные органы, которые могут подавать жалобы на Болсонару и остальных лиц в генпрокуратуру и Международный уголовный суд в Гааге.

https://ria.ru/20211029/bolsonaru-1756936497.html

https://ria.ru/20211026/braziliya-1756374829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, италия, бразилия, гаага, международный уголовный суд, жаир болсонару