https://ria.ru/20211101/bayden-1757272595.html

В США пообещали сократить выбросы на 50-52% к 2030 году

В США пообещали сократить выбросы на 50-52% к 2030 году - РИА Новости, 01.11.2021

В США пообещали сократить выбросы на 50-52% к 2030 году

Президент США Джо Байден заявил, что США выполнят обещания по климату и сократят выбросы на 50-52% к 2030 году. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T18:32

2021-11-01T18:32

2021-11-01T18:32

в мире

сша

глазго (город)

джо байден

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США выполнят обещания по климату и сократят выбросы на 50-52% к 2030 году."США смогут выполнить амбициозные цели, о которых я говорил на саммите лидеров по климату в апреле, - сократить выбросы на 50-52% по сравнению с 2005 годом к 2030 году", - сказал Байден, выступая на климатическом саммите в Глазго.

https://ria.ru/20211101/priroda-1757238253.html

сша

глазго (город)

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в мире, сша, глазго (город), джо байден