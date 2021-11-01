https://ria.ru/20211101/bayden-1757272595.html
В США пообещали сократить выбросы на 50-52% к 2030 году
В США пообещали сократить выбросы на 50-52% к 2030 году - РИА Новости, 01.11.2021
В США пообещали сократить выбросы на 50-52% к 2030 году
Президент США Джо Байден заявил, что США выполнят обещания по климату и сократят выбросы на 50-52% к 2030 году. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:32
2021-11-01T18:32
2021-11-01T18:32
в мире
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глазго (город)
джо байден
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США выполнят обещания по климату и сократят выбросы на 50-52% к 2030 году."США смогут выполнить амбициозные цели, о которых я говорил на саммите лидеров по климату в апреле, - сократить выбросы на 50-52% по сравнению с 2005 годом к 2030 году", - сказал Байден, выступая на климатическом саммите в Глазго.
https://ria.ru/20211101/priroda-1757238253.html
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в мире, сша, глазго (город), джо байден
В США пообещали сократить выбросы на 50-52% к 2030 году
Байден: США сократят выбросы на 50-52% к 2030 году по сравнению с 2005 годом