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В США пообещали сократить выбросы на 50-52% к 2030 году
В США пообещали сократить выбросы на 50-52% к 2030 году - РИА Новости, 01.11.2021
В США пообещали сократить выбросы на 50-52% к 2030 году
Президент США Джо Байден заявил, что США выполнят обещания по климату и сократят выбросы на 50-52% к 2030 году. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:32
2021-11-01T18:32
в мире
сша
глазго (город)
джо байден
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США выполнят обещания по климату и сократят выбросы на 50-52% к 2030 году."США смогут выполнить амбициозные цели, о которых я говорил на саммите лидеров по климату в апреле, - сократить выбросы на 50-52% по сравнению с 2005 годом к 2030 году", - сказал Байден, выступая на климатическом саммите в Глазго.
https://ria.ru/20211101/priroda-1757238253.html
сша
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в мире, сша, глазго (город), джо байден
18:32 01.11.2021
 
В США пообещали сократить выбросы на 50-52% к 2030 году

Байден: США сократят выбросы на 50-52% к 2030 году по сравнению с 2005 годом

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Джо Байден в Белом доме
Президент США Джо Байден в Белом доме - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США выполнят обещания по климату и сократят выбросы на 50-52% к 2030 году.
"США смогут выполнить амбициозные цели, о которых я говорил на саммите лидеров по климату в апреле, - сократить выбросы на 50-52% по сравнению с 2005 годом к 2030 году", - сказал Байден, выступая на климатическом саммите в Глазго.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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В миреСШАГлазго (город)Джо Байден
 
 
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