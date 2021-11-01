https://ria.ru/20211101/balans-1757133016.html

Медведев призвал найти баланс между правами человека и вакцинацией

Медведев призвал найти баланс между правами человека и вакцинацией - РИА Новости, 01.11.2021

Медведев призвал найти баланс между правами человека и вакцинацией

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает необходимым найти баланс между соблюдением прав человека и решениями о вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T00:18

2021-11-01T00:18

2021-11-01T00:18

распространение коронавируса

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дмитрий медведев

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает необходимым найти баланс между соблюдением прав человека и решениями о вакцинации от коронавируса.Медведев отметил, что люди зачастую обвиняют власти в "прививочном авторитаризме" и "нарушении прав человека".По его словам, ради спасения миллионов свободу десятков и даже тысяч ограничивать можно.Он напомнил, что постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан к концу октября были приняты во всех регионах России."При этом дискуссии на тему тотальной обязательной вакцинации продолжаются и на экспертном уровне, и, что называется, в домашней обстановке", - написал зампред Совбеза.Он отметил, что в обществе есть разные мнения о критичности угрозы пандемии и обязательности вакцинации."Существуют и группы так называемых ковид-диссидентов, которые активно призывают игнорировать рекомендации ученых и медиков", - пояснил Медведев.Вместе с тем он сообщил, что с начала пандемии во всех государствах идет просветительская работа: гражданам объясняют и доказывают, что для общего блага иногда бывает необходимо поступиться личными интересами, удобством или даже базовыми правами, например, на свободное передвижение.

https://ria.ru/20211101/kontrol-1757132526.html

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757132666.html

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