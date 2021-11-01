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Медведев призвал найти баланс между правами человека и вакцинацией
Медведев призвал найти баланс между правами человека и вакцинацией - РИА Новости, 01.11.2021
Медведев призвал найти баланс между правами человека и вакцинацией
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает необходимым найти баланс между соблюдением прав человека и решениями о вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T00:18
2021-11-01T00:18
2021-11-01T00:18
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает необходимым найти баланс между соблюдением прав человека и решениями о вакцинации от коронавируса.Медведев отметил, что люди зачастую обвиняют власти в "прививочном авторитаризме" и "нарушении прав человека".По его словам, ради спасения миллионов свободу десятков и даже тысяч ограничивать можно.Он напомнил, что постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан к концу октября были приняты во всех регионах России."При этом дискуссии на тему тотальной обязательной вакцинации продолжаются и на экспертном уровне, и, что называется, в домашней обстановке", - написал зампред Совбеза.Он отметил, что в обществе есть разные мнения о критичности угрозы пандемии и обязательности вакцинации."Существуют и группы так называемых ковид-диссидентов, которые активно призывают игнорировать рекомендации ученых и медиков", - пояснил Медведев.Вместе с тем он сообщил, что с начала пандемии во всех государствах идет просветительская работа: гражданам объясняют и доказывают, что для общего блага иногда бывает необходимо поступиться личными интересами, удобством или даже базовыми правами, например, на свободное передвижение.
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общество, дмитрий медведев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Медведев призвал найти баланс между правами человека и вакцинацией
Медведев: нужно найти баланс между правами человека и решениями о вакцинации
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
считает необходимым найти баланс между соблюдением прав человека и решениями о вакцинации от коронавируса.
Медведев отметил, что люди зачастую обвиняют власти в "прививочном авторитаризме" и "нарушении прав человека".
"Всегда ли такое принуждение (к вакцинации) оправданно? Вопрос спорный и сложный. С одной стороны, права человека — ценность незыблемая. С другой — есть граждане, которые напрямую взаимодействуют с вирусом или контактируют с огромным количеством людей, работают в медицинской и образовательной сфере, на предприятиях общественного питания, в государственных учреждениях, где всегда многолюдно. Их заражение ставит под угрозу здоровье и жизни остальных людей, нарушает чужие права. Важно найти необходимый баланс", - говорится в статье Медведева о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19, размещенной в "Российской газете
".
По его словам, ради спасения миллионов свободу десятков и даже тысяч ограничивать можно.
"Так не раз происходило в ходе войн, при террористических угрозах, во время эпидемий. Но "можно" не означает "обязательно". И хотя некоторые страны фактически заставляют своих граждан вакцинироваться, Россия таким путем не пошла: вакцинация в нашей стране является в целом добровольной", - добавил Медведев.
Он напомнил, что постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан к концу октября были приняты во всех регионах России
.
"При этом дискуссии на тему тотальной обязательной вакцинации продолжаются и на экспертном уровне, и, что называется, в домашней обстановке", - написал зампред Совбеза.
Он отметил, что в обществе есть разные мнения о критичности угрозы пандемии и обязательности вакцинации.
"Существуют и группы так называемых ковид-диссидентов, которые активно призывают игнорировать рекомендации ученых и медиков", - пояснил Медведев.
Вместе с тем он сообщил, что с начала пандемии во всех государствах идет просветительская работа: гражданам объясняют и доказывают, что для общего блага иногда бывает необходимо поступиться личными интересами, удобством или даже базовыми правами, например, на свободное передвижение.