Калужские медики получили десять новых автомобилей
Глава Калужской области Шапша вручил медикам ключи от десяти новых автомобилей
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
КАЛУГА, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил ключи от 10 новых автомобилей бригадам регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, сообщает правительство региона.
Торжественная церемония прошла в понедельник. Ключи из рук главы области получили экипажи скорых из Жукова, Малоярославца, Кременок, Боровска, Тарусы, Спас-Деменска, Юхнова, Мещовска, Людиново. Автомобили предназначены для оказания помощи населению в малых городах и сельских населенных пунктах.
Обращаясь к медицинским работникам, Владислав Шапша поблагодарил их за самоотверженный труд в условиях пандемии, пожелал здоровья и всего самого лучшего их семьям.
"На переднем крае стоите только вы. Между вами и тем, кто заболел, никого нет. Я вам за это очень признателен", - подчеркнул губернатор. Он выразил уверенность в том, что медики скорой помощи выполняют свою работу максимально эффективно.
В ходе торжественной церемонии губернатор вручил нескольким фельдшерам регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф медали Калужской области "За медицинскую доблесть", почетные грамоты и благодарности.
Глава региона также осмотрел новое здание центра.
"В комфортных условиях на площади 2680 квадратных метров разместились центральная диспетчерская, комнаты отдыха и обучения персонала, симуляционный класс, телемедицинский центр. Дополнительно имеется здание кислородного пункта и три гаража. В состав центра входят еще три подстанции в Калуге и 14 постов в районах области", - информирует правительство региона.