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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211101/avtomobili-1757202858.html
Калужские медики получили десять новых автомобилей
Калужские медики получили десять новых автомобилей - РИА Новости, 01.11.2021
Калужские медики получили десять новых автомобилей
Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил ключи от 10 новых автомобилей бригадам регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T13:59
2021-11-01T13:59
калужская область
общество
медицина
калужская область
здоровье - общество
владислав шапша
россия
коронавирус в россии
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КАЛУГА, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил ключи от 10 новых автомобилей бригадам регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, сообщает правительство региона.Торжественная церемония прошла в понедельник. Ключи из рук главы области получили экипажи скорых из Жукова, Малоярославца, Кременок, Боровска, Тарусы, Спас-Деменска, Юхнова, Мещовска, Людиново. Автомобили предназначены для оказания помощи населению в малых городах и сельских населенных пунктах.Обращаясь к медицинским работникам, Владислав Шапша поблагодарил их за самоотверженный труд в условиях пандемии, пожелал здоровья и всего самого лучшего их семьям."На переднем крае стоите только вы. Между вами и тем, кто заболел, никого нет. Я вам за это очень признателен", - подчеркнул губернатор. Он выразил уверенность в том, что медики скорой помощи выполняют свою работу максимально эффективно.В ходе торжественной церемонии губернатор вручил нескольким фельдшерам регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф медали Калужской области "За медицинскую доблесть", почетные грамоты и благодарности.Глава региона также осмотрел новое здание центра."В комфортных условиях на площади 2680 квадратных метров разместились центральная диспетчерская, комнаты отдыха и обучения персонала, симуляционный класс, телемедицинский центр. Дополнительно имеется здание кислородного пункта и три гаража. В состав центра входят еще три подстанции в Калуге и 14 постов в районах области", - информирует правительство региона.
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756385352.html
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755761483.html
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общество, медицина, калужская область, здоровье - общество, владислав шапша, россия, коронавирус в россии
13:59 01.11.2021
 
Калужские медики получили десять новых автомобилей

Глава Калужской области Шапша вручил медикам ключи от десяти новых автомобилей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЛУГА, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил ключи от 10 новых автомобилей бригадам регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, сообщает правительство региона.
Торжественная церемония прошла в понедельник. Ключи из рук главы области получили экипажи скорых из Жукова, Малоярославца, Кременок, Боровска, Тарусы, Спас-Деменска, Юхнова, Мещовска, Людиново. Автомобили предназначены для оказания помощи населению в малых городах и сельских населенных пунктах.
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Обращаясь к медицинским работникам, Владислав Шапша поблагодарил их за самоотверженный труд в условиях пандемии, пожелал здоровья и всего самого лучшего их семьям.
"На переднем крае стоите только вы. Между вами и тем, кто заболел, никого нет. Я вам за это очень признателен", - подчеркнул губернатор. Он выразил уверенность в том, что медики скорой помощи выполняют свою работу максимально эффективно.
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В ходе торжественной церемонии губернатор вручил нескольким фельдшерам регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф медали Калужской области "За медицинскую доблесть", почетные грамоты и благодарности.
Глава региона также осмотрел новое здание центра.
"В комфортных условиях на площади 2680 квадратных метров разместились центральная диспетчерская, комнаты отдыха и обучения персонала, симуляционный класс, телемедицинский центр. Дополнительно имеется здание кислородного пункта и три гаража. В состав центра входят еще три подстанции в Калуге и 14 постов в районах области", - информирует правительство региона.
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