https://ria.ru/20211101/avtomobil-1757153541.html

В России разработали прибор, помогающий выбрать автомобиль с пробегом

В России разработали прибор, помогающий выбрать автомобиль с пробегом - РИА Новости, 01.11.2021

В России разработали прибор, помогающий выбрать автомобиль с пробегом

Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") разработал и запатентовал прибор, способный выявлять дефекты, оставшиеся после удара или деформации кузова у легковых... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T10:17

2021-11-01T10:17

2021-11-01T10:17

технологии

ростех

авто

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") разработал и запатентовал прибор, способный выявлять дефекты, оставшиеся после удара или деформации кузова у легковых автомобилей, говорится в сообщении госкорпорации."Госкорпорация "Ростех" получила патент на устройство, способное выявлять дефекты, оставшиеся после удара или деформации кузова у легковых транспортных средств, а также анализировать ремонтную историю автомобиля. Разработка состоит из двух камер для мониторинга, подсветки, преобразователя сигналов, блоков управления и оценки, оснащена компьютером для обработки полученных данных", - отмечается в сообщении.Как пояснили в "Ростехе", основной принцип действия устройства – импульсное воздействие при помощи тепловизора на поверхность детали с целью выявления неоднородностей тепловых полей и обнаружения таким образом скрытых повреждений и деформаций. Патент на разработку получили Государственный научный центр НПО "Орион" и НИИ "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха холдинга "Швабе".Ожидается, что прибор будет востребован в автосервисах, дилерских центрах и на станциях технического обслуживания. Кроме того, он может быть использован в работе оценщиков, страховщиков и полировщиков, контролирующих качество покрасочных работ, отметили в госкорпорации."Техническое решение, разработанное специалистами "Швабе", не имеет сегодня аналогов на рынке. Устройство в значительной степени повысит качество контроля за состоянием кузовных деталей авто. В перспективе реализация проекта способна вывести диагностику транспортных средств на новый уровень, снизив таким образом риск при покупке машины с пробегом получить "кота в мешке", – прокомментировал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

https://ria.ru/20211028/probeg-1756601765.html

https://ria.ru/20211028/avtomobil-1756608697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, ростех, авто