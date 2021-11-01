https://ria.ru/20211101/avariya-1757291367.html

На МКАД столкнулись пять автомобилей

На МКАД столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 01.11.2021

На МКАД столкнулись пять автомобилей

Пять автомобилей столкнулись на МКАД на юге Москвы, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T20:54

2021-11-01T20:54

2021-11-01T21:45

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на МКАД на юге Москвы, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."️На внешней стороне 22 км МКАД столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы. Движение затруднено по двум полосам, для движения свободны три полосы", - говорится в сообщении.Движение на МКАД на юге Москвы восстановлено после ДТП с пятью автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

https://ria.ru/20210815/dtp-1745853004.html

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, россия