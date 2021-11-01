https://ria.ru/20211101/avariya-1757291367.html
На МКАД столкнулись пять автомобилей
На МКАД столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 01.11.2021
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Пять автомобилей столкнулись на МКАД на юге Москвы, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T20:54
2021-11-01T20:54
2021-11-01T21:45
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на МКАД на юге Москвы, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."️На внешней стороне 22 км МКАД столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы. Движение затруднено по двум полосам, для движения свободны три полосы", - говорится в сообщении.Движение на МКАД на юге Москвы восстановлено после ДТП с пятью автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
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происшествия, москва, россия
20:54 01.11.2021 (обновлено: 21:45 01.11.2021)
На МКАД столкнулись пять автомобилей
На внешней стороне 22 километра МКАД столкнулись пять автомобилей