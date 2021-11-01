https://ria.ru/20211101/asfalt-1757145471.html

Новосибирский минтранс проверит дорожников, укладывавших асфальт в снегопад

Новосибирский минтранс проверит дорожников, укладывавших асфальт в снегопад - РИА Новости, 01.11.2021

Новосибирский минтранс проверит дорожников, укладывавших асфальт в снегопад

Власти Новосибирской области проверят показатели асфальтобетона всех дорожных организаций, укладывавших его в прошедшие выходные дни в условиях снегопада, и... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T09:12

2021-11-01T09:12

2021-11-01T09:12

общество

новосибирская область

новосибирск

андрей травников

жкх

дороги

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НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Власти Новосибирской области проверят показатели асфальтобетона всех дорожных организаций, укладывавших его в прошедшие выходные дни в условиях снегопада, и предупредят об ответственности, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава областного министерства транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.Ранее местные СМИ рассказали сразу о нескольких случаях, когда в субботу и воскресенье в снегопад и метель в Новосибирске и области работники дорожных организаций укладывали горячий асфальт и тротуарную плитку."С учетом того, что самая горячая тема этого года, которую мы обсуждаем, это эффективный контроль за качеством работ, соблюдение технологии, в текущих погодных условиях, наверное, это чрезвычайно важно. С учетом того, что на некоторых объектах у нас укладка асфальтобетона еще не завершена, есть ли угроза качеству работ и есть ли риски нарушения технологии?" - поинтересовался у министра губернатор Андрей Травников.Костылевский заявил, что во время снегопада укладка асфальтобетона, "конечно, не допускается", и по тем объектам, которые были названы в СМИ, будет проверка.В то же время губернатор отметил, что главная цель – не выявить дефекты, поймать за руку и заставить переделывать, а не допустить, чтобы такие дефекты появлялись."Поэтому подумайте, как донести до всех муниципальных заказчиков и до исполнителей работ, какие технологии и в каких условиях в данный период допустимы для того, чтобы потом с лабораторией не бегать и не выявлять отвалившиеся заплаты. Немедленно сегодня это сделайте. Всех информационным письмом предупредите – в каких условиях и какие технологии применять недопустимо", - сказал Травников.

новосибирская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новосибирская область, новосибирск, андрей травников, жкх, дороги