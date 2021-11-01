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Новосибирский минтранс проверит дорожников, укладывавших асфальт в снегопад
Новосибирский минтранс проверит дорожников, укладывавших асфальт в снегопад - РИА Новости, 01.11.2021
Новосибирский минтранс проверит дорожников, укладывавших асфальт в снегопад
Власти Новосибирской области проверят показатели асфальтобетона всех дорожных организаций, укладывавших его в прошедшие выходные дни в условиях снегопада, и... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T09:12
2021-11-01T09:12
общество
новосибирская область
новосибирск
андрей травников
жкх
дороги
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НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Власти Новосибирской области проверят показатели асфальтобетона всех дорожных организаций, укладывавших его в прошедшие выходные дни в условиях снегопада, и предупредят об ответственности, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава областного министерства транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.Ранее местные СМИ рассказали сразу о нескольких случаях, когда в субботу и воскресенье в снегопад и метель в Новосибирске и области работники дорожных организаций укладывали горячий асфальт и тротуарную плитку."С учетом того, что самая горячая тема этого года, которую мы обсуждаем, это эффективный контроль за качеством работ, соблюдение технологии, в текущих погодных условиях, наверное, это чрезвычайно важно. С учетом того, что на некоторых объектах у нас укладка асфальтобетона еще не завершена, есть ли угроза качеству работ и есть ли риски нарушения технологии?" - поинтересовался у министра губернатор Андрей Травников.Костылевский заявил, что во время снегопада укладка асфальтобетона, "конечно, не допускается", и по тем объектам, которые были названы в СМИ, будет проверка.В то же время губернатор отметил, что главная цель – не выявить дефекты, поймать за руку и заставить переделывать, а не допустить, чтобы такие дефекты появлялись."Поэтому подумайте, как донести до всех муниципальных заказчиков и до исполнителей работ, какие технологии и в каких условиях в данный период допустимы для того, чтобы потом с лабораторией не бегать и не выявлять отвалившиеся заплаты. Немедленно сегодня это сделайте. Всех информационным письмом предупредите – в каких условиях и какие технологии применять недопустимо", - сказал Травников.
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общество, новосибирская область, новосибирск, андрей травников, жкх, дороги
09:12 01.11.2021
 
Новосибирский минтранс проверит дорожников, укладывавших асфальт в снегопад

Новосибирский минтранс проверит дорожников, укладывавших асфальт и плитку в снегопад

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУкладка асфальта
Укладка асфальта - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Власти Новосибирской области проверят показатели асфальтобетона всех дорожных организаций, укладывавших его в прошедшие выходные дни в условиях снегопада, и предупредят об ответственности, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава областного министерства транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.
Ранее местные СМИ рассказали сразу о нескольких случаях, когда в субботу и воскресенье в снегопад и метель в Новосибирске и области работники дорожных организаций укладывали горячий асфальт и тротуарную плитку.
"С учетом того, что самая горячая тема этого года, которую мы обсуждаем, это эффективный контроль за качеством работ, соблюдение технологии, в текущих погодных условиях, наверное, это чрезвычайно важно. С учетом того, что на некоторых объектах у нас укладка асфальтобетона еще не завершена, есть ли угроза качеству работ и есть ли риски нарушения технологии?" - поинтересовался у министра губернатор Андрей Травников.
Костылевский заявил, что во время снегопада укладка асфальтобетона, "конечно, не допускается", и по тем объектам, которые были названы в СМИ, будет проверка.
"Мы обязательно в лаборатории с пристрастием проверим все физико-химические показатели асфальтобетона. Если качество не будет выполнено, соответственно, объекты не будут приняты в эксплуатацию", - сказал министр.
В то же время губернатор отметил, что главная цель – не выявить дефекты, поймать за руку и заставить переделывать, а не допустить, чтобы такие дефекты появлялись.
"Поэтому подумайте, как донести до всех муниципальных заказчиков и до исполнителей работ, какие технологии и в каких условиях в данный период допустимы для того, чтобы потом с лабораторией не бегать и не выявлять отвалившиеся заплаты. Немедленно сегодня это сделайте. Всех информационным письмом предупредите – в каких условиях и какие технологии применять недопустимо", - сказал Травников.
 
ОбществоНовосибирская областьНовосибирскАндрей ТравниковЖКХДороги
 
 
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