https://ria.ru/20211031/yaponiya-1757116419.html

Устроивший поножовщину мужчина в Японии хотел быть приговоренным к казни

Устроивший поножовщину мужчина в Японии хотел быть приговоренным к казни - РИА Новости, 31.10.2021

Устроивший поножовщину мужчина в Японии хотел быть приговоренным к казни

Молодой человек, который размахивал ножом и устроил пожар в поезде в столичном районе Японии, в результате которого пострадали не менее 17 человек, признал, что РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T19:35

2021-10-31T19:35

2021-10-31T19:35

в мире

япония

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ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Молодой человек, который размахивал ножом и устроил пожар в поезде в столичном районе Японии, в результате которого пострадали не менее 17 человек, признал, что хотел убить нескольких людей, так как желал быть приговоренным к смертной казни.Вечером в воскресенье токийская полиция арестовала молодого мужчину, который, по различным сообщениям, начал размахивать ножом в поезде в столичном регионе Японии, а после этого разлил горючую жидкость и поджег ее. Поступали также сообщения, что в вагоне была распрыскана соляная кислота.В результате несколько сидений загорелись. По последним данным, в результате инцидента пострадали не менее 17 человек, один из низ – пожилой мужчина – без признаков жизни.По данным телеканала, поезд, следовавший по линии Кэйо в настоящее время остановлен на станции Кокурё в городе Тёфу столичного региона.

https://ria.ru/20211031/podrostok-1757106106.html

япония

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в мире, япония