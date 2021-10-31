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Устроивший поножовщину мужчина в Японии хотел быть приговоренным к казни
Устроивший поножовщину мужчина в Японии хотел быть приговоренным к казни - РИА Новости, 31.10.2021
Устроивший поножовщину мужчина в Японии хотел быть приговоренным к казни
Молодой человек, который размахивал ножом и устроил пожар в поезде в столичном районе Японии, в результате которого пострадали не менее 17 человек, признал, что РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T19:35
2021-10-31T19:35
2021-10-31T19:35
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ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Молодой человек, который размахивал ножом и устроил пожар в поезде в столичном районе Японии, в результате которого пострадали не менее 17 человек, признал, что хотел убить нескольких людей, так как желал быть приговоренным к смертной казни.Вечером в воскресенье токийская полиция арестовала молодого мужчину, который, по различным сообщениям, начал размахивать ножом в поезде в столичном регионе Японии, а после этого разлил горючую жидкость и поджег ее. Поступали также сообщения, что в вагоне была распрыскана соляная кислота.В результате несколько сидений загорелись. По последним данным, в результате инцидента пострадали не менее 17 человек, один из низ – пожилой мужчина – без признаков жизни.По данным телеканала, поезд, следовавший по линии Кэйо в настоящее время остановлен на станции Кокурё в городе Тёфу столичного региона.
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в мире, япония
Устроивший поножовщину мужчина в Японии хотел быть приговоренным к казни
Агенство Киодо: напавший на людей в Японии мужчина хотел быть приговоренным к казни
ТОКИО, 31 окт – РИА Новости.
Молодой человек, который размахивал ножом и устроил пожар в поезде в столичном районе Японии
, в результате которого пострадали не менее 17 человек, признал, что хотел убить нескольких людей, так как желал быть приговоренным к смертной казни.
"Я хотел убить человека и быть приговоренным к смертной казни. Я подумал, что если убью более двух человек, меня точно приговорят к смерти", - цитирует агентство Киодо показания 24-летнего Кёты Хаттори в ходе допроса.
Вечером в воскресенье токийская полиция арестовала молодого мужчину, который, по различным сообщениям, начал размахивать ножом в поезде в столичном регионе Японии, а после этого разлил горючую жидкость и поджег ее. Поступали также сообщения, что в вагоне была распрыскана соляная кислота.
В результате несколько сидений загорелись. По последним данным, в результате инцидента пострадали не менее 17 человек, один из низ – пожилой мужчина – без признаков жизни.
По данным телеканала, поезд, следовавший по линии Кэйо в настоящее время остановлен на станции Кокурё в городе Тёфу столичного региона.