https://ria.ru/20211031/yaponiya-1757089359.html

Результаты экзитполов: правящая коалиция лидирует на выборах в Японии

Результаты экзитполов: правящая коалиция лидирует на выборах в Японии - РИА Новости, 31.10.2021

Результаты экзитполов: правящая коалиция лидирует на выборах в Японии

Правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" лидирует на завершившихся в воскресенье выборах в нижнюю палату парламента Японии, однако РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T14:33

2021-10-31T14:33

2021-10-31T20:18

в мире

выборы в нижнюю палату парламента японии

выборы

япония

парламент японии

фумио кисида

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ТОКИО, 31 окт - РИА Новости. Правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" лидирует на завершившихся в воскресенье выборах в нижнюю палату парламента Японии, однако теряет число мест, такие данные приводит телекомпания NHK по результатам опросов на выходе с избирательных участков (exit poll).Голосование началось в 07.00 по местному времени (01.00 мск) на около 46 тысячах избирательных участках и завершилось в 20.00 (14.00 мск).По данных телеканала, правящая Либерально-демократическая партия, главой которой является Фумио Кисида, может набрать от 212 до 253 мест в нижней палате парламента, а ее партнер по коалиции партия "Комэйто" - от 27 до 35 мест.На 465 мест претендует 1051 кандидат из девяти партий. Из 465 мест 289 займут победители в одномандатных округах, еще 176 мест будут распределены между партиями по пропорциональному принципу.На момент роспуска нижней палаты парламента у коалиции было 305 из 465 мест.

https://ria.ru/20211031/vybory-1756838054.html

https://ria.ru/20211026/yaponiya-1756246603.html

япония

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в мире, выборы в нижнюю палату парламента японии, выборы, япония, парламент японии, фумио кисида