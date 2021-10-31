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Результаты экзитполов: правящая коалиция лидирует на выборах в Японии
Результаты экзитполов: правящая коалиция лидирует на выборах в Японии - РИА Новости, 31.10.2021
Результаты экзитполов: правящая коалиция лидирует на выборах в Японии
Правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" лидирует на завершившихся в воскресенье выборах в нижнюю палату парламента Японии, однако РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T14:33
2021-10-31T20:18
в мире
выборы в нижнюю палату парламента японии
выборы
япония
парламент японии
фумио кисида
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ТОКИО, 31 окт - РИА Новости. Правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" лидирует на завершившихся в воскресенье выборах в нижнюю палату парламента Японии, однако теряет число мест, такие данные приводит телекомпания NHK по результатам опросов на выходе с избирательных участков (exit poll).Голосование началось в 07.00 по местному времени (01.00 мск) на около 46 тысячах избирательных участках и завершилось в 20.00 (14.00 мск).По данных телеканала, правящая Либерально-демократическая партия, главой которой является Фумио Кисида, может набрать от 212 до 253 мест в нижней палате парламента, а ее партнер по коалиции партия "Комэйто" - от 27 до 35 мест.На 465 мест претендует 1051 кандидат из девяти партий. Из 465 мест 289 займут победители в одномандатных округах, еще 176 мест будут распределены между партиями по пропорциональному принципу.На момент роспуска нижней палаты парламента у коалиции было 305 из 465 мест.
https://ria.ru/20211031/vybory-1756838054.html
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в мире, выборы в нижнюю палату парламента японии, выборы, япония, парламент японии, фумио кисида
14:33 31.10.2021 (обновлено: 20:18 31.10.2021)
 
Результаты экзитполов: правящая коалиция лидирует на выборах в Японии

Данные экзитполов: правящая коалиция лидирует на выборах в нижнюю палату парламента Японии

© REUTERS / Issei KatoГолосование на выборах в нижнюю палату парламента Японии
Голосование на выборах в нижнюю палату парламента Японии - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© REUTERS / Issei Kato
Читать ria.ru в
ТОКИО, 31 окт - РИА Новости. Правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" лидирует на завершившихся в воскресенье выборах в нижнюю палату парламента Японии, однако теряет число мест, такие данные приводит телекомпания NHK по результатам опросов на выходе с избирательных участков (exit poll).
Голосование началось в 07.00 по местному времени (01.00 мск) на около 46 тысячах избирательных участках и завершилось в 20.00 (14.00 мск).
Заседании нижней палаты парламента в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
Вчера, 00:09
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Японии
По данных телеканала, правящая Либерально-демократическая партия, главой которой является Фумио Кисида, может набрать от 212 до 253 мест в нижней палате парламента, а ее партнер по коалиции партия "Комэйто" - от 27 до 35 мест.
На 465 мест претендует 1051 кандидат из девяти партий. Из 465 мест 289 займут победители в одномандатных округах, еще 176 мест будут распределены между партиями по пропорциональному принципу.
На момент роспуска нижней палаты парламента у коалиции было 305 из 465 мест.
Прицесса Мако и ее муж Кэй Комуро во время пресс-конференции в Токио - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 09:34
Экс-принцесса Японии Мако и ее супруг извинились за волнения из-за их брака
 
В миреВыборы в нижнюю палату парламента ЯпонииВыборыЯпонияПарламент ЯпонииФумио Кисида
 
 
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