https://ria.ru/20211031/voz-1757071456.html
Гендиректор ВОЗ встретился с Лавровым
Гендиректор ВОЗ встретился с Лавровым - РИА Новости, 31.10.2021
Гендиректор ВОЗ встретился с Лавровым
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым,... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T10:36
2021-10-31T10:36
2021-10-31T10:36
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тедрос адханом гебрейесус
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ЖЕНЕВА, 31 окт - РИА Новости. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, они пришли к единому мнению о необходимости укрепления глобальной архитектуры здравоохранения."Встретился с Сергеем Лавровым на саммите G20 в Риме, и мы согласились, что мы должны укреплять глобальную архитектуру здравоохранения, в том числе ключевую роль ВОЗ, чтобы предотвратить угрозы здоровью. Мы также обсудили предстоящую специальную сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения по международному пакту об обеспечении готовности к пандемиям и реагировании на них", - написал глава ВОЗ на своей странице в Twitter.
https://ria.ru/20211030/sammit-1757008657.html
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в мире, общество, большая двадцатка, воз, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус
Гендиректор ВОЗ встретился с Лавровым
Гебрейесус и Лавров обсудили необходимость укрепления глобальной системы здравоохранения