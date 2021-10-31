https://ria.ru/20211031/voz-1757071456.html

Гендиректор ВОЗ встретился с Лавровым

Гендиректор ВОЗ встретился с Лавровым - РИА Новости, 31.10.2021

Гендиректор ВОЗ встретился с Лавровым

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым,... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T10:36

2021-10-31T10:36

2021-10-31T10:36

в мире

общество

большая двадцатка

воз

здоровье - общество

тедрос адханом гебрейесус

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ЖЕНЕВА, 31 окт - РИА Новости. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, они пришли к единому мнению о необходимости укрепления глобальной архитектуры здравоохранения."Встретился с Сергеем Лавровым на саммите G20 в Риме, и мы согласились, что мы должны укреплять глобальную архитектуру здравоохранения, в том числе ключевую роль ВОЗ, чтобы предотвратить угрозы здоровью. Мы также обсудили предстоящую специальную сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения по международному пакту об обеспечении готовности к пандемиям и реагировании на них", - написал глава ВОЗ на своей странице в Twitter.

https://ria.ru/20211030/sammit-1757008657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, большая двадцатка, воз, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус