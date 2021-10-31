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Гендиректор ВОЗ встретился с Лавровым
Гендиректор ВОЗ встретился с Лавровым - РИА Новости, 31.10.2021
Гендиректор ВОЗ встретился с Лавровым
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым,... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T10:36
2021-10-31T10:36
в мире
общество
большая двадцатка
воз
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
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ЖЕНЕВА, 31 окт - РИА Новости. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, они пришли к единому мнению о необходимости укрепления глобальной архитектуры здравоохранения."Встретился с Сергеем Лавровым на саммите G20 в Риме, и мы согласились, что мы должны укреплять глобальную архитектуру здравоохранения, в том числе ключевую роль ВОЗ, чтобы предотвратить угрозы здоровью. Мы также обсудили предстоящую специальную сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения по международному пакту об обеспечении готовности к пандемиям и реагировании на них", - написал глава ВОЗ на своей странице в Twitter.
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в мире, общество, большая двадцатка, воз, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус
10:36 31.10.2021
 
Гендиректор ВОЗ встретился с Лавровым

Гебрейесус и Лавров обсудили необходимость укрепления глобальной системы здравоохранения

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика саммита "Группы двадцати" в Риме
Символика саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЖЕНЕВА, 31 окт - РИА Новости. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, они пришли к единому мнению о необходимости укрепления глобальной архитектуры здравоохранения.
"Встретился с Сергеем Лавровым на саммите G20 в Риме, и мы согласились, что мы должны укреплять глобальную архитектуру здравоохранения, в том числе ключевую роль ВОЗ, чтобы предотвратить угрозы здоровью. Мы также обсудили предстоящую специальную сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения по международному пакту об обеспечении готовности к пандемиям и реагировании на них", - написал глава ВОЗ на своей странице в Twitter.
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