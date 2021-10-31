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В Минздраве Италии поддержали взаимное признание вакцин от COVID-19
В Минздраве Италии поддержали взаимное признание вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2021
В Минздраве Италии поддержали взаимное признание вакцин от COVID-19
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца высказался в пользу взаимного признания вакцин от COVID-19, отметив, что Европейское агентство по лекарственным... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T19:13
2021-10-31T20:11
распространение коронавируса
вакцинация
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РИМ, 31 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца высказался в пользу взаимного признания вакцин от COVID-19, отметив, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сейчас занимается оценкой препаратов, созданных в России и Китае."Полагаю, что будет правильным прийти к взаимному признанию, когда научные данные скажут нам, что эти вакцины эффективны и безопасны… Но это не вопрос политического характера. С моей точки зрения, это должен быть вопрос, по которому мы руководствуемся мнением научного сообщества", - сказал глава минздрава Италии.
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вакцинация, италия, здоровье - общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, новости - туризм
19:13 31.10.2021 (обновлено: 20:11 31.10.2021)
 
В Минздраве Италии поддержали взаимное признание вакцин от COVID-19

Глава минздрава Италии высказался в пользу взаимного признания вакцин от COVID-19

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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РИМ, 31 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца высказался в пользу взаимного признания вакцин от COVID-19, отметив, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сейчас занимается оценкой препаратов, созданных в России и Китае.
"Мы надеемся на взаимное признание вакцин", - заявил он в воскресенье в популярной программе государственного телеканала Rai3.
"Полагаю, что будет правильным прийти к взаимному признанию, когда научные данные скажут нам, что эти вакцины эффективны и безопасны… Но это не вопрос политического характера. С моей точки зрения, это должен быть вопрос, по которому мы руководствуемся мнением научного сообщества", - сказал глава минздрава Италии.
 
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