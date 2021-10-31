https://ria.ru/20211031/vaktsina-1757081619.html

Этой категории людей жизненно важно получить три дозы вакцины от COVID-19

Мясников рассказал, кому необходимо получить три дозы вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2021

Этой категории людей жизненно важно получить три дозы вакцины от COVID-19

Людям в возрасте старше 60 лет, страдающим от хронических заболеваний, лучше вводить три дозы препарата от коронавируса. Об этом в беседе с "URA.RU" заявил врач РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T12:46

2021-10-31T12:46

2021-10-31T12:46

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Людям в возрасте старше 60 лет, страдающим от хронических заболеваний, лучше вводить три дозы препарата от коронавируса. Об этом в беседе с "URA.RU" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.В качестве примера он привел "Спутник V", а в качестве третьей дозы, которую надо давать пациенту через полгода, — "Спутник Лайт".По мнению эксперта, после вакцинации в организме таких пациентов очень быстро снижается количество антител, поэтому иммунного ответа может быть недостаточно для противостояния вирусу.Мясников считает важным внести ревакцинацию в общие рекомендации для лиц старше 60 лет с хроническими заболеваниями.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03 процента, тогда как большая часть пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября ВОЗ заявила о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756777684.html

https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756763516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач)