Мясников рассказал, кому необходимо получить три дозы вакцины от COVID-19
Врач Мясников рекомендовал людям старше 60 лет вводить три дозы вакцины от COVID-19
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает вакцину "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19 в шприц
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Людям в возрасте старше 60 лет, страдающим от хронических заболеваний, лучше вводить три дозы препарата от коронавируса. Об этом в беседе с "URA.RU" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
В качестве примера он привел "Спутник V", а в качестве третьей дозы, которую надо давать пациенту через полгода, — "Спутник Лайт".
По мнению эксперта, после вакцинации в организме таких пациентов очень быстро снижается количество антител, поэтому иммунного ответа может быть недостаточно для противостояния вирусу.
"…если таким людям вдогонку, после двухфазной прививки, дать третью, то они будут достаточно защищены", — пояснил медик.
Мясников считает важным внести ревакцинацию в общие рекомендации для лиц старше 60 лет с хроническими заболеваниями.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03 процента, тогда как большая часть пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября ВОЗ заявила о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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