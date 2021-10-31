https://ria.ru/20211031/vaktsina-1757056041.html

Теперь понятно, почему в Европе отказались регистрировать российские вакцины

Гинцбург назвал причину долгой регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС - РИА Новости, 31.10.2021

Теперь понятно, почему в Европе отказались регистрировать российские вакцины

Чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предпочитают не замечать успехов вакцинации препаратом... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T01:57

2021-10-31T01:57

2021-10-31T08:34

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александр гинцбург

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предпочитают не замечать успехов вакцинации препаратом "Спутник V", заявил в интервью "Вечерней Москве" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По его мнению, признание российской вакцины пошло бы быстрее, если бы этот процесс основывался на результатах ее практического использования.Еще одной из вероятных причин непризнания вакцины "Спутник V" в ЕС глава Центра Гамалеи назвал различия в европейском и российском законодательствах, порождающие, по его мнению, задержки.Гинцбург заключил, что такие "шероховатости" позволяют при желании "найти поводы придраться" к российской вакцине.Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил о завершении подготовки дополнительно запрошенных документов, необходимых для сертификации вакцины "Спутник V".В свою очередь, западные СМИ со ссылкой на источники писали, что ЕМА, скорее всего, не сможет рассмотреть вопрос регистрации российского препарата в Евросоюзе до конца года. По их информации, рассмотрение возможно в первом квартале 2022 года в случае, если производитель представит все запрошенные агентством данные."Спутник V" проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА с начала марта 2021 года. Ранее агентство заявило, что пока не может назвать сроки одобрения российской вакцины на рынке ЕС, поскольку нуждается в дополнительных данных по препарату, которые должен предоставить разработчик. В ЕМА также не исключили проведения новых инспекций по "Спутнику V" на территории России. В ЕС сегодня авторизованы на рынке четыре вакцины против коронавируса: Pfizer/BioNTech, Moderna, J&J, AstraZeneca."Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российский препарат занимает второе место в мире. Как сообщали РФПИ и НИЦ Гамалеи, эффективность вакцины составила 97,6 процентов по результатам анализа информации 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом Lancet (91,6 процентов).

https://ria.ru/20211030/putin-1757003080.html

https://ria.ru/20211030/zakharova-1757046317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, евросоюз, воз, здоровье, российский фонд прямых инвестиций, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"