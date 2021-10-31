https://ria.ru/20211031/ubiystvo-1757087991.html

Власти Тувы рассказали о семье убитых в Кызыле девочек

Власти Тувы рассказали о семье убитых в Кызыле девочек - РИА Новости, 31.10.2021

Власти Тувы рассказали о семье убитых в Кызыле девочек

Убитые в Кызыле сестры переехали в Кызыл из Тоджинского района Тувы вначале учебного года, в настоящее время туда выехала комиссия чиновников, сообщил глава... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T14:27

2021-10-31T14:27

2021-10-31T15:11

происшествия

кызыл

владислав ховалыг

убийство двух девочек в туве

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КРАСНОЯРСК, 31 окт - РИА Новости. Убитые в Кызыле сестры переехали в Кызыл из Тоджинского района Тувы вначале учебного года, в настоящее время туда выехала комиссия чиновников, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг на своей странице в социальной сети в "ВКонтакте".В столице республики Кызыле были обнаружены две девочки 9 и 14 лет с множественными травмами. Они были родными сестрами. Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, а 14-летняя – позднее в медицинском учреждении. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики Тыва. Прокуратура Тувы даст оценку действиям должностных лиц после убийства двух сестер"Случилась страшная трагедия. В Кызыле нашли двух девочек с множественными травмами, обеих не стало... Выясняются все обстоятельства произошедшего. Межведомственная комиссия социального блока провела совещание, предварительно известно, что девочки в начале учебного года перевелись в столичную школу из Тоджи. Туда выезжает рабочая группа", - говорится в сообщении.Ховалыг отметил, что трагический случай свидетельствует о необходимости усиления всего социального блока республики."Особая ответственность лежит на местной власти. Нужны конкретные меры, чтобы избежать таких случаев, перестроить работу для эффективного взаимодействия на всех этапах", - подчеркнул глава республики.

https://ria.ru/20211031/podrobnosti-1757086210.html

кызыл

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кызыл, владислав ховалыг, убийство двух девочек в туве