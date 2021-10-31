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Власти Тувы рассказали о семье убитых в Кызыле девочек
Власти Тувы рассказали о семье убитых в Кызыле девочек - РИА Новости, 31.10.2021
Власти Тувы рассказали о семье убитых в Кызыле девочек
Убитые в Кызыле сестры переехали в Кызыл из Тоджинского района Тувы вначале учебного года, в настоящее время туда выехала комиссия чиновников, сообщил глава... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T14:27
2021-10-31T15:11
происшествия
кызыл
владислав ховалыг
убийство двух девочек в туве
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КРАСНОЯРСК, 31 окт - РИА Новости. Убитые в Кызыле сестры переехали в Кызыл из Тоджинского района Тувы вначале учебного года, в настоящее время туда выехала комиссия чиновников, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг на своей странице в социальной сети в "ВКонтакте".В столице республики Кызыле были обнаружены две девочки 9 и 14 лет с множественными травмами. Они были родными сестрами. Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, а 14-летняя – позднее в медицинском учреждении. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики Тыва. Прокуратура Тувы даст оценку действиям должностных лиц после убийства двух сестер"Случилась страшная трагедия. В Кызыле нашли двух девочек с множественными травмами, обеих не стало... Выясняются все обстоятельства произошедшего. Межведомственная комиссия социального блока провела совещание, предварительно известно, что девочки в начале учебного года перевелись в столичную школу из Тоджи. Туда выезжает рабочая группа", - говорится в сообщении.Ховалыг отметил, что трагический случай свидетельствует о необходимости усиления всего социального блока республики."Особая ответственность лежит на местной власти. Нужны конкретные меры, чтобы избежать таких случаев, перестроить работу для эффективного взаимодействия на всех этапах", - подчеркнул глава республики.
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происшествия, кызыл, владислав ховалыг, убийство двух девочек в туве
14:27 31.10.2021 (обновлено: 15:11 31.10.2021)
 
Власти Тувы рассказали о семье убитых в Кызыле девочек

Глава Тувы Ховалыг: семья убитых в Кызыле девочек переехала в город в сентябре

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на город Кызыл в Республике Тыва
Вид на город Кызыл в Республике Тыва - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 31 окт - РИА Новости. Убитые в Кызыле сестры переехали в Кызыл из Тоджинского района Тувы вначале учебного года, в настоящее время туда выехала комиссия чиновников, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг на своей странице в социальной сети в "ВКонтакте".
В столице республики Кызыле были обнаружены две девочки 9 и 14 лет с множественными травмами. Они были родными сестрами. Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, а 14-летняя – позднее в медицинском учреждении. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики Тыва. Прокуратура Тувы даст оценку действиям должностных лиц после убийства двух сестер
"Случилась страшная трагедия. В Кызыле нашли двух девочек с множественными травмами, обеих не стало... Выясняются все обстоятельства произошедшего. Межведомственная комиссия социального блока провела совещание, предварительно известно, что девочки в начале учебного года перевелись в столичную школу из Тоджи. Туда выезжает рабочая группа", - говорится в сообщении.
Ховалыг отметил, что трагический случай свидетельствует о необходимости усиления всего социального блока республики.
"Особая ответственность лежит на местной власти. Нужны конкретные меры, чтобы избежать таких случаев, перестроить работу для эффективного взаимодействия на всех этапах", - подчеркнул глава республики.
Дом, возле которого были обнаружены девочки в Туве - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
Вчера, 13:59
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ПроисшествияКызылВладислав ХовалыгУбийство двух девочек в Туве
 
 
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