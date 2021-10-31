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В Туве убили двух девочек
В Туве убили двух девочек - РИА Новости, 31.10.2021
В Туве убили двух девочек
В столице Тувы городе Кызыле убили двух девочек, подозреваемого задержали, сообщает региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T09:44
2021-10-31T09:44
2021-10-31T11:39
происшествия
республика тыва
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 31 окт — РИА Новости. В столице Тувы городе Кызыле убили двух девочек, подозреваемого задержали, сообщает региональный главк Следственного комитета.Девочек с многочисленными травмами обнаружили около пяти утра во дворе дома №37/3 по улице Лопсанчапа. "Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, а четырнадцатилетняя — позднее в медицинском учреждении", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что погибшие были родными сестрами. В семье осталась еще одна девятилетняя девочка.Вскоре задержали подозреваемого — это 23-летний уроженец Тес-Хемского района. Его уже привлекали к уголовной ответственности — по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угоне.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух малолетних и сейчас допрашивают задержанного.
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республика тыва
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происшествия, республика тыва, следственный комитет россии (ск рф)
09:44 31.10.2021 (обновлено: 11:39 31.10.2021)
В Туве убили двух девочек
В столице Тувы Кызыле убили двух сестер девяти и 14 лет, подозреваемый задержан