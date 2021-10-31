https://ria.ru/20211031/ubiystvo-1757068017.html

В Туве убили двух девочек

В Туве убили двух девочек - РИА Новости, 31.10.2021

В Туве убили двух девочек

В столице Тувы городе Кызыле убили двух девочек, подозреваемого задержали, сообщает региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T09:44

2021-10-31T09:44

2021-10-31T11:39

происшествия

республика тыва

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 31 окт — РИА Новости. В столице Тувы городе Кызыле убили двух девочек, подозреваемого задержали, сообщает региональный главк Следственного комитета.Девочек с многочисленными травмами обнаружили около пяти утра во дворе дома №37/3 по улице Лопсанчапа. "Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, а четырнадцатилетняя — позднее в медицинском учреждении", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что погибшие были родными сестрами. В семье осталась еще одна девятилетняя девочка.Вскоре задержали подозреваемого — это 23-летний уроженец Тес-Хемского района. Его уже привлекали к уголовной ответственности — по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угоне.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух малолетних и сейчас допрашивают задержанного.

https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика тыва, следственный комитет россии (ск рф)