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На Солнце произошла мощная вспышка. Изменения на Земле уже начались

Последствия мощной вспышки на Солнце сняли из космоса - РИА Новости, 01.11.2021

На Солнце произошла мощная вспышка. Изменения на Земле уже начались

Астронавт Европейского космического агентства Томас Песке опубликовал в твиттер-аккаунте фотографии полярного сияния, которые стали видны благодаря необычной... РИА Новости, 01.11.2021

2021-10-31T21:45

2021-10-31T21:45

2021-11-01T08:26

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Астронавт Европейского космического агентства Томас Песке опубликовал в твиттер-аккаунте фотографии полярного сияния, которые стали видны благодаря необычной вспышке на Солнце."Возвращение южного полярного сияния! Наши орбиты и солнечный ветер позволили нам наблюдать за ними снова, никто не останется разочарован", — написал он в посте с кадрами.Астронавт на данный момент находится на МКС. Космический полет Песке стартовал 23 апреля этого года. На станцию его доставил многоразовый космический корабль SpaceX Crew-2.На Солнце вечером 28 октября произошла мощная вспышка класса X. Она вызвала магнитную бурю.В лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук отметили, что в связи с бурей жители Земли смогут наблюдать полярные сияния. Например, на территории России в ближайшие дни они будут наблюдаться на широтах до 55-60 градусов, то есть вплоть до Москвы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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