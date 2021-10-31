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На Солнце произошла мощная вспышка. Изменения на Земле уже начались
Последствия мощной вспышки на Солнце сняли из космоса - РИА Новости, 01.11.2021
На Солнце произошла мощная вспышка. Изменения на Земле уже начались
Астронавт Европейского космического агентства Томас Песке опубликовал в твиттер-аккаунте фотографии полярного сияния, которые стали видны благодаря необычной... РИА Новости, 01.11.2021
2021-10-31T21:45
2021-11-01T08:26
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наука
москва
spacex
европейское космическое агентство
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
солнце
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Астронавт Европейского космического агентства Томас Песке опубликовал в твиттер-аккаунте фотографии полярного сияния, которые стали видны благодаря необычной вспышке на Солнце."Возвращение южного полярного сияния! Наши орбиты и солнечный ветер позволили нам наблюдать за ними снова, никто не останется разочарован", — написал он в посте с кадрами.Астронавт на данный момент находится на МКС. Космический полет Песке стартовал 23 апреля этого года. На станцию его доставил многоразовый космический корабль SpaceX Crew-2.На Солнце вечером 28 октября произошла мощная вспышка класса X. Она вызвала магнитную бурю.В лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук отметили, что в связи с бурей жители Земли смогут наблюдать полярные сияния. Например, на территории России в ближайшие дни они будут наблюдаться на широтах до 55-60 градусов, то есть вплоть до Москвы.
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в мире, наука, москва, spacex, европейское космическое агентство, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), солнце, земля, космос, россия
21:45 31.10.2021 (обновлено: 08:26 01.11.2021)
 
Последствия мощной вспышки на Солнце сняли из космоса

Астронавт Песке поделился кадрами последствий магнитной бури после вспышки на Солнце

© NASAВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© NASA
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Астронавт Европейского космического агентства Томас Песке опубликовал в твиттер-аккаунте фотографии полярного сияния, которые стали видны благодаря необычной вспышке на Солнце.
"Возвращение южного полярного сияния! Наши орбиты и солнечный ветер позволили нам наблюдать за ними снова, никто не останется разочарован", — написал он в посте с кадрами.
Астронавт на данный момент находится на МКС. Космический полет Песке стартовал 23 апреля этого года. На станцию его доставил многоразовый космический корабль SpaceX Crew-2.
На Солнце вечером 28 октября произошла мощная вспышка класса X. Она вызвала магнитную бурю.
В лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук отметили, что в связи с бурей жители Земли смогут наблюдать полярные сияния. Например, на территории России в ближайшие дни они будут наблюдаться на широтах до 55-60 градусов, то есть вплоть до Москвы.
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