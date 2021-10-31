https://ria.ru/20211031/sk-1757072254.html
В Астраханской области утонула пятилетняя девочка
В Астраханской области утонула пятилетняя девочка - РИА Новости, 31.10.2021
В Астраханской области утонула пятилетняя девочка
Правоохранители обнаружили утонувшей пятилетнюю девочку, которая накануне пропала в селе Барановка Астраханской области, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T10:46
2021-10-31T10:46
2021-10-31T10:46
происшествия
астраханская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729339430_0:146:1190:815_1920x0_80_0_0_27a6096503f2dc5060b84f8ee4f6aaf6.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт - РИА Новости. Правоохранители обнаружили утонувшей пятилетнюю девочку, которая накануне пропала в селе Барановка Астраханской области, сообщает СУСК России по региону.По информации ведомства, девочка гостила у родственников. В субботу она вышла из частного дома и пропала без вести.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20211027/vodoem-1756413412.html
астраханская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729339430_103:0:1190:815_1920x0_80_0_0_c8dfec8862bb400c5255ff951ef9331f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астраханская область, россия
В Астраханской области утонула пятилетняя девочка
Правоохранители нашли тело пятилетней девочки, утонувшей в реке в Астраханской области