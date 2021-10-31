https://ria.ru/20211031/sk-1757072254.html

В Астраханской области утонула пятилетняя девочка

В Астраханской области утонула пятилетняя девочка - РИА Новости, 31.10.2021

В Астраханской области утонула пятилетняя девочка

Правоохранители обнаружили утонувшей пятилетнюю девочку, которая накануне пропала в селе Барановка Астраханской области, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T10:46

2021-10-31T10:46

2021-10-31T10:46

происшествия

астраханская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт - РИА Новости. Правоохранители обнаружили утонувшей пятилетнюю девочку, которая накануне пропала в селе Барановка Астраханской области, сообщает СУСК России по региону.По информации ведомства, девочка гостила у родственников. В субботу она вышла из частного дома и пропала без вести.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20211027/vodoem-1756413412.html

астраханская область

россия

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2021

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происшествия, астраханская область, россия