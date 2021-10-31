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В Астраханской области утонула пятилетняя девочка
В Астраханской области утонула пятилетняя девочка - РИА Новости, 31.10.2021
В Астраханской области утонула пятилетняя девочка
Правоохранители обнаружили утонувшей пятилетнюю девочку, которая накануне пропала в селе Барановка Астраханской области, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T10:46
2021-10-31T10:46
происшествия
астраханская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт - РИА Новости. Правоохранители обнаружили утонувшей пятилетнюю девочку, которая накануне пропала в селе Барановка Астраханской области, сообщает СУСК России по региону.По информации ведомства, девочка гостила у родственников. В субботу она вышла из частного дома и пропала без вести.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, астраханская область, россия
10:46 31.10.2021
 
В Астраханской области утонула пятилетняя девочка

Правоохранители нашли тело пятилетней девочки, утонувшей в реке в Астраханской области

© РИА Новости / Николай Гернет / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Николай Гернет
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт - РИА Новости. Правоохранители обнаружили утонувшей пятилетнюю девочку, которая накануне пропала в селе Барановка Астраханской области, сообщает СУСК России по региону.
По информации ведомства, девочка гостила у родственников. В субботу она вышла из частного дома и пропала без вести.

"Сегодня, 31 октября 2021 года, в реке Караульной в селе Барановка обнаружено тело ребенка, который пропал накануне... Предварительная причина смерти – утопление", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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