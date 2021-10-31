https://ria.ru/20211031/putin-1757088252.html
Путин отметил высокую долю безуглеродных источников энергии в России
Путин отметил высокую долю безуглеродных источников энергии в России - РИА Новости, 31.10.2021
Путин отметил высокую долю безуглеродных источников энергии в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность России должна быть обеспечена к 2060 году, а доля безуглеродных источников в России с учетом... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T14:28
2021-10-31T14:28
2021-10-31T14:37
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россия
владимир путин
большая двадцатка
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность России должна быть обеспечена к 2060 году, а доля безуглеродных источников в России с учетом использования газа составляет около 86%."Сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников, а это, как вы знаем, атомные электростанции, гидроэлектростанции, ветряные, солнечные электростанции, превышает 40%, а с учетом природного газа, самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов, эта доля составляет 86%", - сказал он, выступая на саммите G20 по видеосвязи.По словам президента, это один из лучших показателей в мире. По оценке международных экспертов, РФ входит в число лидеров процесса глобальной декарбонизации, подчеркнул Путин."Недавно мы приняли решение о реализации новой программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года. И эта программа станет важным элементом достижения поставленной цели - обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года", - рассказал Путин.
https://ria.ru/20211006/putin-1753406374.html
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в мире, россия, владимир путин, большая двадцатка
14:28 31.10.2021 (обновлено: 14:37 31.10.2021)
Путин отметил высокую долю безуглеродных источников энергии в России
Путин: доля безуглеродных источников энергии в России с учетом газа составляет 86%