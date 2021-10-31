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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211031/primore-1757068599.html
В Приморье развернули дополнительные койки из-за ситуации с COVID-19
В Приморье развернули дополнительные койки из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2021
В Приморье развернули дополнительные койки из-за ситуации с COVID-19
Приморье увеличивает количество коек для больных коронавирусом на фоне роста заболеваемости, за последние четыре дня дополнительно развернуто 360 мест, всего... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T10:03
2021-10-31T10:45
общество
приморский край
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Приморье увеличивает количество коек для больных коронавирусом на фоне роста заболеваемости, за последние четыре дня дополнительно развернуто 360 мест, всего коечный ковидный фонд составляет 2 423, сообщает правительство региона.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник заявил о необходимости наращивать количество коек для пациентов с коронавирусом и вводить более интенсивные ограничительные меры в 13 регионах России. Среди них назван и Приморский край.Отмечается, что на лечении в настоящий момент находятся более 1,5 тысячи человек.Приморье несколько дней подряд устанавливает абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки выявлен 281 случай, всего с начала пандемии заболели 76 237 человек, 67 675 выздоровели, 1 259 умерли. Вакцинировались 517 839 человек.Ранее сообщалось, что в Приморье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников. С 30 октября в регионе ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта.
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общество, приморский край, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии
10:03 31.10.2021 (обновлено: 10:45 31.10.2021)
 
В Приморье развернули дополнительные койки из-за ситуации с COVID-19

В Приморье развернули 360 коек из-за ситуации с COVID-19

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Приморье увеличивает количество коек для больных коронавирусом на фоне роста заболеваемости, за последние четыре дня дополнительно развернуто 360 мест, всего коечный ковидный фонд составляет 2 423, сообщает правительство региона.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник заявил о необходимости наращивать количество коек для пациентов с коронавирусом и вводить более интенсивные ограничительные меры в 13 регионах России. Среди них назван и Приморский край.

"В связи с ростом числа заболевших здравоохранение Приморья увеличивает коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией. За последние четыре дня оборудовано дополнительно 360 мест, сейчас их 2 423", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на лечении в настоящий момент находятся более 1,5 тысячи человек.
Приморье несколько дней подряд устанавливает абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки выявлен 281 случай, всего с начала пандемии заболели 76 237 человек, 67 675 выздоровели, 1 259 умерли. Вакцинировались 517 839 человек.
Ранее сообщалось, что в Приморье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников. С 30 октября в регионе ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта.
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Распространение коронавирусаОбществоПриморский крайМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус в России
 
 
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