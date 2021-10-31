https://ria.ru/20211031/primore-1757068599.html

В Приморье развернули дополнительные койки из-за ситуации с COVID-19

В Приморье развернули дополнительные койки из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2021

В Приморье развернули дополнительные койки из-за ситуации с COVID-19

Приморье увеличивает количество коек для больных коронавирусом на фоне роста заболеваемости, за последние четыре дня дополнительно развернуто 360 мест, всего... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T10:03

2021-10-31T10:03

2021-10-31T10:45

общество

приморский край

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

коронавирус в россии

распространение коронавируса

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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Приморье увеличивает количество коек для больных коронавирусом на фоне роста заболеваемости, за последние четыре дня дополнительно развернуто 360 мест, всего коечный ковидный фонд составляет 2 423, сообщает правительство региона.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник заявил о необходимости наращивать количество коек для пациентов с коронавирусом и вводить более интенсивные ограничительные меры в 13 регионах России. Среди них назван и Приморский край.Отмечается, что на лечении в настоящий момент находятся более 1,5 тысячи человек.Приморье несколько дней подряд устанавливает абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки выявлен 281 случай, всего с начала пандемии заболели 76 237 человек, 67 675 выздоровели, 1 259 умерли. Вакцинировались 517 839 человек.Ранее сообщалось, что в Приморье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников. С 30 октября в регионе ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта.

https://ria.ru/20211026/koyki-1756310906.html

приморский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, приморский край, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии